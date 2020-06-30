Survivor Nisa ve Sercan arasındaki ses kaydı: Survivor haftanın elemek adayları kim oldu?

Survivor Nisa ve Sercan arasındaki ses kaydı: Survivor haftanın elemek adayları kim oldu?

Ekranların fenomen yarışması Survivor’da dün akşam ada konseyi heyecanı yaşandı. İlk ikisinde olduğu gibi son dokunulmaz oyununu da kazanan Sercan Yıldırım, son olarak Barış’ı eleme adayı olarak gösterdi. Survivor dün akşamki bölümüne damga vuran olay ise Nisa ile Sercan ses kaydı oldu. İşte Survivor son bölüm yaşananlar…

Survivor 2020 122. bölüm ile ekranlara geldi. 3. bireysel ödül oyununun oynadığı akşamda, kazanan yine Sercan Yıldırım oldu. Son haftalarda performansını sürekli artıran ve üst üste başarılı yarışlar çıkaran Sercan Yıldırım, haftanın üç eleme adayını da belirleyen isim oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununu kazanan Sercan Yıldırım, toplanan ada konseyinde son olarak Barış'ı eleme adayı olarak gösterdi. Sercan Yıldırım daha önce de Nisa ve Berkan'ı eleme adayı olarak göstermişti. Survivor'da haftanın eleme adayları Nisa, Berkan ve Barış oldu.

NİSA VE SERCAN YILDIRIM SES KAYDI

Bu akşam gerçekleşen ada konseyinde Sercan Yıldırım ile Nisa Bölükbaşı arasında yaşanan olayın detayları ortaya çıktı. Acun Ilıcalı, dün yapılan konseyde geriye dönük kayıtların incelendiğini duyurmuştu. Bu akşam ise Sercan ve Nisa arasındaki 6 Nisan tarihindeki ses kayıtları yayınlandı. Yarışmacılara dinletilmeyen ses kayıtları hakkında Acun Ilıcalı da açıklamalarda bulundu. İşte Sercan Nisa olayının perde arkası…

Sercan: “Bana doğum günümde çok güzel bir not yazmıştı”

Nisa: “İyi ki doğdun yazdım”

Sercan: “Aynen öyle yazdın”