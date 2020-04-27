Survivor Nisa yarışmaya veda mı edecek?

Survivor Nisa yarışmaya veda mı edecek?

Survivor'ın yayınlanan son bölümünde eleme adayı belli oldu. Survivor'da ikinci eleme adayı Gizem oldu. Fakat yeni bölüm tanıtımı şoke etkisi yarattı.

Survivor’a uyum sağlayamayan Nisa, yaşadığı mutsuzluk nedeniyle ağlayarak isyan etti.

ACUN ILICALI'DAN NİSA AÇIKLAMASI

Oyun sonrasında ise Acun Ilıcalı, Nisa'ya dönerek “Hiç kimseyi Survivor'da zorla tutmuyoruz. Devam edemeyecek yarışmacı

devam etmeyebilir. Bizim açımızdan asla bir problem yok. Bize başvurursa yarışmadan elenmesine izin veririz” dedi.

NİSA AĞLAMAYA BAŞLADI

Acun Ilıcalı'nın sözlerinden sonra ise Nisa yere çökerek ağlamaya başlıyor. Nisa'nın Survivor'dan ayrılıp ayrılmayacağı ise yeni bölümde ortaya çıkacak. Daha önce de gitmek isteyen ve ağlayan Nisa'nın ne karar vereceği merak konusu oldu.