Survivor Nisa’dan Cemal Can’a: Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur!

Survivor 2020'nin 100. bölümünde mavi takımdan Survivor Nisa, Cemal Can ve Yasin'in 4 aydır Evrim'in elenmesi için uğraştıklarını söyledi. Aylardır yakın dostu olan Cemal Can'ı eleştiren Nisa, "Biri bir şey söylediği zaman fikrini değiştiriyor. Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur" ifadelerini kullandı.

Survivor’un dün akşam yayınlanan yeni bölümünde mavi takımdan Nisa, Cemal Can ve Yasin hakkında iddialarda bulundu. Survivor’da bugüne kadar Cemal Can ile çok yakın arkadaş olan Nisa, şaşırtan açıklamalar yaptı. Nisa, hastaneye kontrole gittiği zaman takım olarak Cemal Can'ın adının yazılması kararı alındığını öğrendiğini açıkladı ve takım kaptanı Cemal Can için sert eleştirilerde bulundu.

“SÖYLEDİKLERİNİN ARKASINDA DUR VE FİKRİNİ DEĞİŞTİRME”

Nisa Bölükbaşı, Yasin ile Cemal Can'ın 4 aydır Evrim'in gitmesi için uğraştığını belirterek, “Cemal Can'ın önce Evrim'i göndermek isteyip şimdi gitmemesi için adını yazdırmasını doğru bulmuyorum. Niye onu kurtarmaya çalışıyorsun? Söylediklerinin arkasında dur ve fikrini değiştirme. Cemal Can kendi düşüncelerinin arkasında durmuyor ve bir kişi bir şey söylediği zaman fikrini değiştiriyor. Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur” dedi.

“CEMAL CAN VE YASİN İLE O KADAR TAKILMIYORUM”

Takımdan ayrı kaldığını ve küçük olduğu için sözlerinin dinlenmediğini de söyleyen Nisa, “Herkes burada birbirine arkadaş gibi bakıyor ama arkasından bir şeyler çeviriyor. 4 aydır Cemal Can ve Yasin, Evrim’in gitmesi için uğraşıyor. Ama Cemal Can bana ‘Evrim ile neler yaşadıysak da artık bu takımın içinde ve ben onu dışlayamam. 4 kişi artı 1 kişi olmaz bu takım’ dedi.

Nisa sözlerini şöyle sürdürdü: “Cemal Can ve Yasin ile o kadar takılmıyorum. Onlar sürekli birlikteler. Artık ben yokken kendi aralarında kim bilir neler konuşuyorlardır. Herkes çok konuşuyor. Ben konuşmadığım için herkes şaşırdı. Ben herkes gibi düşüncelerimizi söylüyordum. Ama küçüğüm ve Türkçem kötü diye beni dinlemezlerdi.”