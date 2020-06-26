Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor ödül oyununda büyük fark!

Survivor ödül oyununu kazanmak isteyen yarışmacılar yine tüm güçleriyle mücadele etti. Survivor'in son bölümündeki ödül oyunu nefesleri kesti. Kazanan takım balonla gezinti, devasa bir malikanede konaklama ve yemek ödülünün sahibi olacağı Survivor ödül oyunu büyük bir farkla sonuçlandı. Peki Survivor ödül oyununu kim kazandı? İşte kıyasıya mücadeleye sahne Survivor ödül oyunu özeti...