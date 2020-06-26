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Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor ödül oyununda büyük fark!
Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor ödül oyununda büyük fark!
Survivor ödül oyununu kazanmak isteyen yarışmacılar yine tüm güçleriyle mücadele etti. Survivor'in son bölümündeki ödül oyunu nefesleri kesti. Kazanan takım balonla gezinti, devasa bir malikanede konaklama ve yemek ödülünün sahibi olacağı Survivor ödül oyunu büyük bir farkla sonuçlandı. Peki Survivor ödül oyununu kim kazandı? İşte kıyasıya mücadeleye sahne Survivor ödül oyunu özeti...
Magazin 26 Haziran 2020 - 23:26

Survivor’da finale doğru ilerlerken yarışmacıların yorgunluğu ile birlikte ödüller de artıyor. Açlığını bastırmak isteyen Survivor yarışmacıları ödül oyunlarında kıyasıya mücadele veriyor. Dokunulmazlık oyunu öncesinde moral depolamak için ödül oyunun kazanmak istiyor. Peki son bölümde Survivor ödül oyunun hangi takım kazandı? İşte cevabı…

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da ödül oyununu mavi takımı kazandı. Mavi takım oyunun başında beri ellerinde tuttukları üstünlüğü oyunun sonuna kadar taşıdı.

MAVİ: 10 – KIRMIZI: 3

YASİN’DEN ESKİ TAKIM ARKADAŞLARINA SİTEM

Mavi takımın kazandığı oyun sonrasında yaptığı sevinç gösterileri uzun zamandır büyük ödül yarışmasını kazanamayan Yasin’i kızdırdı. Üzgün olduğu gözlenen Yasin’in önünde sevinç yaşamalarının üzerine “Karşımda sevinç gösterisi yapıyorsunuz, sonra arkadaşız-kardeşiz diyorsunuz. Nerede arkadaşlık? Hadi işinize bakın.” sözleriyle sitemde bulundu.

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