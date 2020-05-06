Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor’da yarışmacıları duygulandıran ödül!

Survivor'da haftalar ilerliyor, yarışmacılar finale adım adım yaklaşıyor. Oyunlarda tüm hünerlerini sergileyen ünlüler ve gönüllüler takımı ödül oyunu ile sembol oyununda kıyasıya mücadele sergiledi. Acun Ilıcalı, ödül oyununda Anneler Günü'nde annelerinin yanında olamayacak yarışmacıları duygulandıran bir ödül vaad etti. Zorlu mücadele bayrak yarışına kaldı. İşte Survivor son bölüm özeti...

Survivor son bölümde yarışmacılar iki ayrı oyun için parkura çıktı. Günün ilk oyununda sembol oyunu için yarışan yarışmacılar, günün ikinci oyununda annelerine tek taş pırlantalı yüzük armağan edebilmek ve yemek ödülünü kazanmak için yarıştılar. Peki oyunları kimler kazandı. İşte Survivor’da yaşananlar…

SURVİVOR SEMBOL OYUNU

Sembol oyunu erkekler finalinde Ersin ve Yasin karşı karşıya geldi. Final oyununu Yasin kazandı.

Sembol oyunu kadınlar finalinde Nisa ve Aycan karşı karşıya geldi. Final oyunun sembolu kazanan isim Nisa kazandı.

İki sembolde gönüllüler takımı tarafından alındığı için bayrak yarışı yapılmadı. Dağ evi ödülünü de gönüllüler takımı kazandı.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNU

Survivor ödül oyununda yarışmacılar Anneler Günü’nde annelerine tek taş pırlata armağan edebilmek için zorlu oyunda yer aldılar. Kıyasıya süren oyun 5’te sona erdi. 4-4 eşitliğe gelen oyunda kazananı bayrak yarışı belirledi.

Ödül oyunun Gönüllüler kazandı.

Gönüllüler: 5 – Ünlüler: 4