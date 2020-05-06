Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor’da yarışmacıları duygulandıran ödül!

Survivor son bölümde yarışmacılar iki ayrı oyun için parkura çıktı. Günün ilk oyununda sembol oyunu için yarışan yarışmacılar, günün ikinci oyununda annelerine tek taş pırlantalı yüzük armağan edebilmek ve yemek ödülünü kazanmak için yarıştılar. Peki oyunları kimler kazandı. İşte Survivor’da yaşananlar…
SURVİVOR SEMBOL OYUNU
Sembol oyunu erkekler finalinde Ersin ve Yasin karşı karşıya geldi. Final oyununu Yasin kazandı.
Sembol oyunu kadınlar finalinde Nisa ve Aycan karşı karşıya geldi. Final oyunun sembolu kazanan isim Nisa kazandı.
İki sembolde gönüllüler takımı tarafından alındığı için bayrak yarışı yapılmadı. Dağ evi ödülünü de gönüllüler takımı kazandı.
SURVİVOR ÖDÜL OYUNU
Survivor ödül oyununda yarışmacılar Anneler Günü’nde annelerine tek taş pırlata armağan edebilmek için zorlu oyunda yer aldılar. Kıyasıya süren oyun 5’te sona erdi. 4-4 eşitliğe gelen oyunda kazananı bayrak yarışı belirledi.
Ödül oyunun Gönüllüler kazandı.
Gönüllüler: 5 – Ünlüler: 4