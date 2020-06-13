Survivor ödül oyununu kim kazandı? 12 Haziran Survivor son bölümde yaşananlar…

Ekranların fenomen yarışmalarından Survivor’da bu akşam ödül oyunu büyük çekişmeye sahne oldu. Yarışmacılar hem fiziksel güçlerini sonuna kadar kullandı hem duygusal olarak yıprandı. Kırmızı ve mavi takımın, köfte ve bulgur pilavından oluşan ziyafet için kıyasıya yarışında gülen taraf Mavi takım oldu. İşte 12 Haziran Survivor’da yaşananlar…

Survivor'da yayınlanan son bölümde ödül yarışması heyecanı yaşandı. İki takım da, köfte ve bulgur pilavından oluşan menüyü kazanabilmek ve ziyafet çekebilmek için kıyasıya mücadele verdi. Hem fiziksel hem de duygusal olarak çok yoğun geçen ödül oyununda kazanan 10-4'lük skorla Mavi takım oldu. İşte bu akşam Survivor'da yaşananlar…

ÖDÜL OYUNU MAVİ TAKIMIN

Survivor'da bu akşam, kırmızı ve mavi takımın yarışması büyük heyecana sahne oldu. Yarışmacılar, takımlarına bir puanı kazandırabilmek için üç atışı başarılı şekilde yapması gerekiyor. Oyunun kazananı da ilk 10 puan ulaşan takım olacak. Büyük çekişmeye sahne olan yarışmada kazanan Mavi takım oldu.



KIRMIZI VE MAVİ TAKIMLAR

Survivor'da geçilen yeni dönem sonrası iki takım meydana geldi. İşte takımlarda bulunan isimler;

KIRMIZI TAKIM

Cemal Can (kaptan), Berkan, Nisa, Barış.

MAVİ TAKIM

Ardahan (kaptan), Elif, Sercan, Yasin, Evrim.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI, GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Bu akşam yayınlanan Survivor'da, yarışmacılar duygusal anlar yaşadı. Mavi takımda yarışan Evrim, dün geceki yarışma sonrası bu akşam da başarılı olamayınca gözyaşlarını tutamadı. Dört aydır adada birbirinden zorlu yarışmalara katılan yarışmacıların, duygusal olarak yıprandığı ekranlara yansıdı. Ayrıca, kırmızı takımda yarışan Nisa'nın göz yaşlarına zor hakim olduğu gözlerden kaçmadı.