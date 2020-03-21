Survivor ödül oyununu kim kazandı? Hamburger için kıyasıya yarış…

Survivor ödül oyununu kim kazandı? Hamburger için kıyasıya yarış…

Survivor'da hamburger yemek için yarışan takımların her ikisi de başarılı performans sergiledi, ünlüler takımı önce farklı ciddi şekilde aştı ve hamburgerin tadına bakma hakkı elde etti. Survivor ödül oyununda ilerleyen turlarda rüzgarın yönü değişti, ancak geri dönüş gönüllere yetmedi...

Survivor ödül oyununda kazanan takım belli oldu, gönüllüler takımı kötü başladığı ödül oyunu yarışmasında 5-1 geri düştü. Farkı açan ünlüler takımı hamburgerin tadına bkama hakkı elde etti ancak yarışmanın devamında gönüllüler büyük atak yaparak farkı bire indirdi.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da ödül oyununu ünlüler takımı kazandı. Gönüllüler muhteşem bir geri dönüş yakalasa da farkı kapatarak öne geçemedi ve 10-8 kaybetti. Hamburger ünlüler takımının oldu.