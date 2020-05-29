Survivor ödül oyununu kim kazandı? İşte Survivor son bölümde ödül oyununu kazanan takım…
Survivor'da haftalar ilerlerken yarışmacıların yorgunluğu artıyor. Açlığını bastırmak isteyen Survivor yarışmacıları ödül oyunlarında kıyasıya mücadele veriyor. Son haftalarda düşüşe geçen ünlüler takımı ödül oyununu kazanarak dokunulmazlık oyunu öncesinde moral depolamak, gönüllüler takımı ise yakaladığı çıkışı devam ettirerek gövde gösterisi yapmak istiyor. Peki son bölümde Survivor ödül oyunun hangi takım kazandı? İşte cevabı…
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor’da ödül oynunun ünlüler takımı kazandı. Ünlüler takımı oyunun başında beri ellerinde tuttukları üstünlüğü oyunun sonuna kadar taşıdı.
Ünlüler: 10 – Gönüllüler 7