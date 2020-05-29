Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Survivor ödül oyununu kim kazandı? İşte Survivor son bölümde ödül oyununu kazanan takım…
Survivor ödül oyununu kim kazandı? İşte Survivor son bölümde ödül oyununu kazanan takım…
Survivor ödül oyununu kazanmak isteyen yarışmacılar yine tüm güçleriyle mücadele etti. Survivor'in son bölümündeki ödül oyunu nefesleri kesti. Kazanan takım yemek ödülünün sahibi olacağı Survivor ödül oyunun kim kazandı? İşte kıyasıya mücadeleye sahne Survivor ödül oyunu özeti...
Magazin 29 Mayıs 2020 - 23:49

Survivor'da haftalar ilerlerken yarışmacıların yorgunluğu artıyor. Açlığını bastırmak isteyen Survivor yarışmacıları ödül oyunlarında kıyasıya mücadele veriyor. Son haftalarda düşüşe geçen ünlüler takımı ödül oyununu kazanarak dokunulmazlık oyunu öncesinde moral depolamak, gönüllüler takımı ise yakaladığı çıkışı devam ettirerek gövde gösterisi yapmak istiyor. Peki son bölümde Survivor ödül oyunun hangi takım kazandı? İşte cevabı…

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor’da ödül oynunun ünlüler takımı kazandı. Ünlüler takımı oyunun başında beri ellerinde tuttukları üstünlüğü oyunun sonuna kadar taşıdı.

Ünlüler: 10 – Gönüllüler 7

Etiketler