Survivor şampiyonu Adem: Onun şampiyon olacağını düşündüm

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Survivor 2018’in şampiyon ismi Adem Kılıçcı, daha önce 2013’te şampiyon olan Hilmi Cem İntepe’nin yine şampiyon olacağını düşündüğünü söyledi. Survivor Adem “Hilmi’nin şampiyon olma olasılığının çok yüksek olduğunu düşünüyordum. Başta tereddütlerim vardı. Yarışı bırakmak istemedim. Sonlara doğru çok değişti. Bir ara Turabi ile finale çıkarız gibi geldi. Sonra sakatlandı. İnanılmaz üzüldüm. Sonra şansının azaldığını hissettim. Sonra Nagihan ile Sema arasında fark yükseldi. Nagihan eğer Kıbrıs’a gelirse şansının yüksek olduğunu düşünüyordum. Anıl ile de Kıbrıs’a kalacağımı düşündüm. Nagihan’ın üstün performansı halkımız tarafından takdir edildi. Hilmi elenince tedirgin oldum.” dedi.