Survivor şampiyonu Cemal Can stüdyoya girdi

Bu sene gerçekleştirilen Survivor'u şampiyon olarak bitiren Cemal Can Canseven, albüm çıkartacağını duyurmuştu. Kısa bir süre önce mutlu haberi sevenleriyle paylaşan Cansever yeni şarkısı için stüdyo çalışmalarına başladı.

Çocukluğundan beri en büyük hayalinin Survivor'a katılmak olduğunu belirten Cemal Can, yarışmadan sonra hayatında büyük değişiklik yaşadığını söylemişti.

Yakın arkadaşı sosyal medya fenomeni Danla Bilic'le hasret gideren Cemal Can, şarkıcı olmak için ilk adımını attı.

Survivor yarışmasında Acun Ilıcalı ve ekibinin geliştirdiği ‘Ünlülerle Anlat Bakalım' formatına şarkıcı Mustafa Ceceli katılmıştı. Uzaktan bağlantı ile Survivor'a konuk olan Ceceli, Cemal Can'a sürpriz bir teklifte bulunmuştu. Ünlü prodüktör Samsun Demir'in albüm teklifini ileten Mustafa Ceceli, Cemal Can'ı heyecanlandırmayı başarmıştı.

Cemal Can, geçtiğimiz günlerde Mustafa Ceceli ve Samsun Demir'le bir araya geldi. Müzik kariyeri için eğitim alacağını söyleyen Survivor Cemal Can, ilk albüm çalışması için stüdyoya girdi.

Ünlü aranjör Mustafa Ceceli ile ilk şarkısını hazırlayan Cemal Can bu anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.