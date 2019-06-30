Survivor Seda kimdir? Seda Ocak kaç yaşında ve nereli?

Survivor 2019 Türk takımında finale kalan tek kadın olan Seda Ocak'ın hayatına dair detaylar merak ediliyor. Peki Survivor Seda Ocak kimdir? Bursa Kız Lisesi’nden mezun olan Seda Ocak, sırasıyla anaokulu öğretmenliği ve spor yönetimini bitirdi. İşte Survivor Seda hakkında bilinmeyenler...

Survivor 2019’un başarılı isimlerinden Seda Ocak finale kalan tek Türk kadın yarışmacı oldu. Performansıyla dikkatleri üzerine çeken Survivor Seda Ocak kimdir? Seda Ocak, spor hayatına 10 yaşında atlet olarak 100 metre engelli olarak başladı. Milli takımda Balkan Şampiyonu olduktan sonra sporu bıraktı. İşte Survivor Seda’nın hayatı…



SURVİVOR SEDA OCAK KİMDİR?

Bursa Kız Lisesi'nden mezun olan Seda Ocak, sırasıyla anaokulu öğretmenliği ve spor yönetimini bitirdi. Rumeli Üniversitesi’nde S.K.S. daire başkanlığında spor danışmanlığı yapmakta olan Seda, evli ve 2 çocuk annesi. Spor hayatına 10 yaşında atlet olarak 100 metre engelli olarak başladı. Milli takımda Balkan Şampiyonu olduktan sonra sporu bıraktı.

Seda Ocak kendisini şöyle anlatıyor; Atletizme Sema ile birlikte başladık sonra branşlarımızı seçtik. Ben 100 metre engelli koşucuyum. 2003 yılında evlendikten sonra sporu bıraktım. Survivor’a hazırlık aşamasında günde 2 antrenman yaptık. Zorlandık ama değdi. Gözümün kara olmasının parkurlarda işe yarayacağını düşünüyorum. Canım tatlı değildir, hırsıma da güveniyorum.