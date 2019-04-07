Survivor Seda kimdir? Survivor Seda Ocak kimin ikiz kardeşi?

Survivor Seda, son haftalarda performansı ve beyaz takımı oluşturan kaptan olarak dikkatleri üstüne çekiyor. Sema Aydemir’in ikizi olmasının yanı sıra eski milli atlet ve antrenör Survivor Seda Ocak hakkında detaylar haberimizde yer alıyor. Peki Survivor Seda kimdir? Seda Ocak kaç yaşında? İşte Survivor Seda Ocak’ın bilinmeyenleri…

Survivor Türkiye ve Yunanistan takımlarının ardından değişikliğe gidildi ve artık yarışmacılar siyah ile beyaz takımlarda performansını sergileyecek. Beyaz takım kaptanı olarak ise oy çoğunluğu ile Seda Ocak seçildi. Hikmet ve Bora gibi güçlü isimleri takımına çeken Survivor Seda merak ediliyor. Peki, Survivor Seda kimdir, kaç yaşında?

SURVİVOR SEDA OCAK KİMDİR?

Bursa Kız Lisesi’nden mezun olan Seda Ocak, sırasıyla anaokulu öğretmenliği ve spor yönetimini bitirdi. Rumeli Üniversitesi'nde S.K.S. daire başkanlığında spor danışmanlığı yapmakta olan Seda, evli ve 2 çocuk annesi. Spor hayatına 10 yaşında atlet olarak 100 metre engelli olarak başladı. Milli takımda Balkan Şampiyonu olduktan sonra sporu bıraktı.

Seda Ocak kendisini şöyle anlatıyor; Atletizme Sema ile birlikte başladık sonra branşlarımızı seçtik. Ben 100 metre engelli koşucuyum. 2003 yılında evlendikten sonra sporu bıraktım. Survivor'a hazırlık aşamasında günde 2 antrenman yaptık. Zorlandık ama değdi. Gözümün kara olmasının parkurlarda işe yarayacağını düşünüyorum. Canım tatlı değildir, hırsıma da güveniyorum.