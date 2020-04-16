Survivor Sercan kimdir? Sercan Yıldırım kaç yaşında? İşte milli futbolcunun hayatı…

Survivor'daki en aktif yarışmacılardan olan ve hem performansı hem de adadaki tavırlarıyla dikkat çeken isimlerden biri de Sercan Yıldırım oldu. Survivor 2020'de Ünlüler takımında yer alan Sercan Yıldırım'ın futbol kariyeri ve hayatı hakkındaki tüm detaylar haberimizde. Peki Survivor Sercan Yıldırım kimdir ve kaç yaşındadır?

Sercan Yıldırım, Survivor 2020’nin en renkli yarışmacıları arasında gösteriliyor. Özellikle son günlerde aşk dedikodularıyla gündeme gelen Sercan Yıldırım hayatı merak edilen yarışmacılardan biri. Peki Sercan Yıldırım kimdir? Survivor Sercan Yıldırım kaç yaşında ve nerelidir?

SURVİVOR SERCAN YILDIRIM KİMDİR?

Sercan Yıldırım 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da doğdu. Futbola 7 yaşında Bursaspor alt yapısında başladı.

Temmuz 2006’da Londra’daki Pepsi Cup Turnuvası’nda ‘en değerli oyuncu’ seçilmesi, kariyerinde dönüm noktası olabilirdi. Ancak Manchester United’ın iki kez yaptığı 5 yıllık sözleşme teklifi yeşil-beyazlılar tarafından geri çevrildi. Dönemin kulüp başkanı Levent Kızıl, ManU’nun ardından Monaco’nun 500 bin euroluk teklifini reddetti.

Bir dönem Avrupa’dan birçok takımın teklifte bulduğu Sercan Yıldırım’ın transferi kulübü Bursaspor tarafında ret edildi. 5 Eylül 2011’de 3 milyon euro ve Musa Çağıran karşılığında Bursaspor’dan Galatasaray’a transfer oldu.

Galatasaray’da da bekleneni veremeyen Sercan Yıldırım, 2012-2013 sezonunun devre arasında Sivasspor’a kiralandı.

Sercan burada da olaylardan uzak duramadı ve Nisan 2013’te oynanan Sivasspor-Orduspor maçının ardından şehri izinsiz terk etti.

Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı’nın cenaze töreninde yer almadığı için eleştirilen Sercan Yıldırım, 10 Mayıs 2013’te sosyal paylaşım sitesi twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “Sivasspor izin vermedi” dedi.

Sercan Yıldırım son olarak 2019 yılı yaz transfer döneminde imza attığı Karagümrük takımında forma giydi.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Profesyonel kariyeri öncesinde, çeşitli yaş kategorilerinde gösterdiği umut vadeden performansla evrensel bir ün kazanan genç oyuncu, Uluslararası Gençler Turnuvası'nda Rusya, Bulgaristan ve Makedonya'ya karşı mücadele eden Türkiye adına bir gol kaydetti. Turnuvanın ardından da 17 yaş altı millî takımı kadrosuna davet edildi. Şubat 2006'da Türkiye 16 yaş altı millî takım ile Portekiz'de bir turnuvaya katıldı. Yetenek avcılarının radarına giren Sercan, turnuvanın ilk iki maçında Avusturya ve Macaristan'a toplam beş gol attı. Son maçta Portekiz'i boş geçse de “en değerli oyuncu” unvanını aldı. Londra'daki özel bir organizasyonun ardından dünya devi Manchester United tarafından izlenmeye başladı.

Yaş olarak kendisinden iki yıl büyük rakiplere karşı mücadele eden genç yıldız adayı, Avrupa Şampiyonası Eleme maçlarında boy gösterdi. Sercan Yıldırım, 2006 senesinin ilk bölümünde ise kariyeri için önemli adımlar atmaya başladı. Türkiye 16 yaş altı millî takımı ile İzmir'deki Ege Turnuvası'na katıldı. Takımının oynadığı tüm maçlarda gol atan Sercan, sırasıyla Belçika, Norveç ve Hollanda ağlarını birer kez sarstı, 5-3'lük skorla kaybedilen Ukrayna karşılaşmasında iki gol atan oyuncu, Hollanda ile oynanan ikinci maçta bulduğu gollerle takımını 2-1'lik galibiyete taşıdı. Turnuvayı beş maçta bulduğu altı golle tamamlayan Sercan Yıldırım, “gol kralı” ve “en değerli oyuncu” olmayı başardı. Sercan, 12 kez Türkiye U-17, 8 kez Türkiye U-18, 17 kez Türkiye U-19, 4 kez Türkiye U-21, 10 kez de Türkiye A Millî forması olmak üzere toplam 64 kez millî formayı giydi ve müsabakalarda 33 gol kaydetti.