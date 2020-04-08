Survivor Sercan ve Nisa arasında aşk mı var?

Survivor Sercan ve Nisa arasında aşk mı var?

Sezona hızlı bir başlangıç yapan Survivor 2020 sadece yapılan yarışmalarıyla değil aynı zamanda birbirine fazlaca yakınlaşan yarışmacılarıyla da konuşuluyor. Birbirine yakınlık gösterdiği iddia edilen son çift Sercan ve Nisa oldu.

Survivor yarışmasında bir aşk iddiası magazin gündemine düştü. Survivor’ın 40.bölüm fragmanında açık artırmada Gönüllüler takımında yarışan Nisa’nın teklif vermesi üzerine Sercan’ın açık artırmadan çekilmesi ve takım arkadaşlarının açık artırmaya girmesini engellemesi, ‘Nisa ve Sercan arasında aşk mı var?’ sorusunu akıllara getirdi.

SERCAN NİSA’DAN HOŞLANIYOR MU?

Survivor’ın geçtiğimiz bölümlerinde Sercan ve Barış arasında bir gerilim yaşanmıştı. Sercan kendi sırrının Barış tarafından karşı takıma açıkladığını iddia etmişti. Gündemde yer alan iddialara göre o sır ise Sercan’ın Nisa’dan hoşlanmasıydı. Survivor 40.bölüm fragmanında Sercan’ın Nisa’ya açık artırmada yaptığı jest ise dikkatlerden kaçmadı.

Ayrıcı magazin gündeminde yer alan iddialara göre Sercan, bardağına N ve S harflerini kazıdı.