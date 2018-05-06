Survivor son bölümde dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte eleme adayları

Survivor 2018'de kıran kırana yarışlar devam ediyor. Dokunulmazlık oyunu yarışmacıları çok zorladı. Acun Ilıcalı itiraf etti "Bütün oyunlar yalan bu oyun gerçek.". Yarışmacıların kaybettiği bir atış bir kişinin Survivor hayatını etkiledi. Hem yarışmacılar, hem de izleyiciler hop oturdu hop kalktı. Survivor son bölümde birleşme partisine çok az bir zaman kalmışken dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Ada konseyinde eleme potasına hangi isimler girdi? İşte Survivor son bölümde yaşananlar...

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Survivor son bölümde nefes kesen bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Gönüllüler, Ünlüler takımın alt etti ve dokunulmazlığı kazandı. Bireysel dokunulmazlık oyununu isminin yazılmasından oldukça endişe duyan Mustafa Kemal kazandı.Peki Survivor son bölümde eleme potasına hangi isimler çıktı? Ada konseyinde Ünlüler ile Gönüllüler takımı arasında gerginlik vardı. Peki ada konseyinde neler konuşuldu? İşte Survivor son bölüm özeti…

HAFTANIN ELEME ADAYLARI: ELİF VE MERVE

ADALARDA DOKUNULMAZLIK OYUNU GERGİNLİĞİ

Ümit: Bu hafta güzel geçti de finali yapabilecek miyiz?

Adem: Kazanmayı düşünerek gideceğiz. Bu oyunu kazanmamız lazım takımımızın selameti için. Herkes bunun bilincinde.

Merve: Kaybettiğimizi düşün aday çıkaracağız. Bu ben de olabilirim. Bu oyunda hataya yer yok. Çıkıp herkes elinden gelenin en iyisini yapacaktır zaten.

Hakan: Bugün günlerden dokunulmazlık. Birleşme öncesi son oyun. Kazanacak mıyız? Elbette!

Hilmi: Haftalar ilerledikçe daha favori insanlar çıkacak. Mustafa Kemal ile Elif’i yazarlar. Bir sonraki oyunu da biz kazanırsak favori isimler çıkar.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Acun Ilıcalı: Dokunulmazlık oyununa hoşgeldiniz. Bütün oyunlar yalan bu oyun gerçek. Bir hamle bile bir puan bile bir kişinin Survivor hayatını etkiliyor. Kaybeden takımdan iki aday çıkacak. Gerçekten bugün iki takıma da Allah kolaylık versin. Dört erkek, üç kadın oynuyor.

Ünlüler: 7 Gönüllüler: 10 Dokunulmazlık Gönüllüler takımının oldu.

Acun: Dominikte büyük bir mücadele 7-4’ten 10-7 kazanan Gönüllüler’i tebrik ediyorum. Ünlüler şansızdınız. Kazanan Gönüllüler tebrik ediyorum. Ünlüler üzerinde büyük şansızlık vardı gerçekten.

Hilmi Cem: Kötü başladık 7-4’ten üst üste 6 sayı aldık. İlk dokunulmazlık daha önemli. İnşallah darısı diğer dokunulmazlığa.

Sema: Benim hayattaki şansım. Çok üzgünüm. Bir dokunulmazlık daha var. Karşı takımdan iki kişiyi çıkaracağız.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Alp: Bireysel dokunulmazlık oyununa hoşgeldiniz. Bir kişi bu kolyeyi kazanıp dokunulmaz olacak ve bir kişinin ismini söyleyecek.

Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim: Mustafa Kemal

ADA KONSEYİ’NDE ELEME POTASINA ÇIKAN İSİMLER: ELİF VE MERVE



Acun: Arkadaşlar hoşgeldiniz. Birazdan 2 ya da 3 isim çıkacak. Zor bir akşam. İki takım arasında ufak tefek problemler var.

Adem: Anıl ile Mustafa tartıştı. Anıl Mustafa’ya sığıntı dedi. Mustafa duymadı sandım. Mustafa’ya sordum duymamış. Mustafa kendisi ile konseyde konuşacağım dedi.

Mustafa: Ben orada duıymadım o kelimeyi. Sığıntı ne demek cevap verebilir mi?

Anıl: Tansiyon yüksekti. Benchler arasında gerilim oluyor. Söylemedim demiyorum ama hatırlamıyorum. Ümit abi bana hiçbir şey söylemezken Mustafa bana parmak sallayarak şöyle yaparsın böyle yaparsın demesi yanlış. Bu kadar yarışmacı bir şey demezken Mustafa çıkıp neden konuşuyor.

Mustafa: Ben geldiğimden beri kaç kez itiraz ettim? Gönüllüler sürekli itiraz ediyor. Her şeye itiraz ediyorsun. Belki 30 belki 40. Ben sığıntı lafının öylesine söylenmediğini altında kötü niyet olduğunu düşünüyorum.

Anıl: Dokunulmazlık oyunuydu Mustafa’nın gelip bana vurup düşürmesi vardı. Daha önce bir kez daha üzerime geldi sonra çekildi. Ne oluyor gene mi vuracaksın dedim “Rugb sen anlamazsın” dedin.

Ümit: Bir takımda büyük küçük farketmez. Mustafa benim yerime itiraz edebilir ben fark etmemiş olabilirim.

Turabi: Sığıntı bir hakarettir. Acun abi söylediklerinizi kabul ediyorum. Ben göz göre göre yapıyorum onlar gizli saklı yapıyor. Yanlarına gidiyorum beni itiyorlar. Anıl’a hiç dokunmadım. Siz ne diyorsanız arkasındayım.

Acun: Refleks olarak söylenen şeylere müdahale etmiyorum. Oyun sırasında ağızdan çıkabilir. Turabi seninkilerde tehdit, fiziksel müdahale, gider yapma var. Hürsün bu tespitleri yapabilirsin. Sen kendi yaptığın hareketlerin onda biri sana yapılınca deliriyorsun. 5 maç ceza verdik bir daha aynı ruh haline girersen ben bu cezadan tatmin olmadım dersen başka cezalar düşünürüz.

Takım oylamasından çıkan isim: ELİF

Bireysel dokunulmazlığı alan Mustafa Kemal’in söylediği isim: İsim söylemek çok zor. Bu hafta çok daha zorlaştı. All Star ile birlikteyim hepsi de çok değerli. Herkes beni affetsin karar vermek zorundayım. Sırf söylemek için bir isim söylemek zorundayım: MERVE

Elif: Çok güzel bir sezon ve takımın içindeyim. Normalde eleme olacağı zaman takım ayrılır ama biz konsey olunca da birlikteyiz. İnsanın bir oyunla kaderi değişebilir. İnşallah dokunulmazlık oyununu biz alırız da karşı takımla karşı karşıya kalırız.

Merve: Aslında şaşkınım beni söylemesine. Buradan çıkınca kendisine soracağım. Adayım burada kalmak istiyorum Survivor’u çok seviyorum. Sevmesem üçüncü kez Survivor’a katılmazdım. İnşallah kaldığım yerden devam ederim.