Survivor son bölümde dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte eleme potasına giren isimler…

Survivor bütün hızıyla devam ediyor. Birleşme haftasının ardından elemelere yeniden başlandı. Acun Ilıcalı'dan Turabi'ye şoke eden sözler geldi "Diskalifiye olsan güzel olur." İki takım arasındaki gerginlik haftaya damga vurmuştu. Mustafa Kemal ve Ümit Karan'dan özür geldi. İki takımın kıran kırana yarışı ve bütün ayrıntılar haberimizde. İzleyiciler merak ediyor. Bu hafta Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kaybetti? İşte eleme potasındaki isimler...

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Survivor son bölümde neler oldu? Dokunulmazlık oyununu hangi takım kaybetti? Survivor son bölümde Turabi ile Acun Ilıcalı arasında geçen diyalog izleyicileri güldürdü. Oyun sırasında Turabi, Acun Ilıcalı’ya gelip ‘Beni tehdit ediyor’ diye şikayette bulundu. Bunun üzerine Acun Ilıcalı ‘Söylediklerin bana inandırıcı gelmiyor. Diskalifiye olsan güzel olur. Üçüncü kez şampiyon olacaktım, diskalifiye oldum dersin.’ dedi. Turabi de gülerek ‘Yapma abi’ diye cevap verdi.

GÖNÜLLÜLER TAKIMINDAN ELEME POTASINA ÇIKAN İSİMLER: YAĞMUR ve BİRSEN



Hakan: Hilmi Cem, Murat ve Damla bu takıma geçtikten 9 oyun sonra biz onları yenmeye başladık. Onlar takım olmayı beceremiyorlar, Toplantı bile yapamıyorlar. İnşallah bir an evvel iyi olurlar. Çünkü ben buraya savaşmaya geldim.

Damla: Zaman geçtikçe gerginlik artıyor. Ünlüler takmı sürekli itiraz ediyor. Şans sizden yanaydı diyorlar. Ümit abinin kalbini tanıyorum. Sporculuğun verdiği bir şey sanırım siz kazanamazsınız diyor. Kaybedince hazmedemiyorlar takım olarak.

Adem: Son zamanlarda diğer takımla tartışıyorduk. Kimisi kenardan bakarak nerden gireyim, nemalanayım düşüncesinde, kimisi arkadaşını desteklemek için giriyor.

Turabi: Ben onlardan ne iyilik isterim ne de kötülük bekliyorum. Hepsine rest alayına isyan.

Adem: İsmini yazacağım kimse yok. Bizim takımımızın şuan bozulmaması lazım.

Sema: Bir tane konsey yaşadık, bölündük. Tekrar onu yaşamak istemiyorum.

Ümit: Bizden fazla kişi gitmeye başladı. Buna engel olmamız lazım. Umarım karşı taraftan iki kişi yazılır.

Murat: Karşı takımın nasıl oyuna çıkacağını bilmiyorum ama biz çok konsatre durumdayız. Onların yazabileceği kişi yok.

Damla: Artık bir isim yazmak stres. Artık herkes güçlü. Takım ne kadar güçlü olursa kimse birbirini düşürmez.

Hakan: Ünlüler kaybederse çarşı karışır. Biz bugün her şeyimizi ortaya koyacağız.

DOKULMAZLIK ÜNLÜLER TAKIMININ OLDU!

Acun Ilıcalı: İki haftadan sonra Survivor’da en hayati oyuna hoşgeldiniz. Bundan sonra elenmeler hızlanacak finale doğru gidiyoruz. Bakalım kim gidecek?

Ünlüler: 10 Gönüllüler:3 Dokunulmazlık Ünlüler’in oldu, Gönüllüler elenmek üzere iki isim belirleyecek.

Acun: Dominik’te bugün Ünlüler rüzgarı vardı. Hemen hemen herkes katkıda bulundu.

Ümit: Çok gergin bir hafta yaşadık. Bu hafta bütün oyunlarda bir gerginlik vardı. Az kişi kaldık.

Mustafa: Genelde dokunulmazlık stresli oyunlar. Diken üstündeydik. Ben iki sayı verdim kusura bakmasınlar. Finalde şans yüzüme güldü.

Hilmi: Takım olarak beklemiyorduk. Kazanmaya gelmiştik. Atışlarımız kötüydü. İnşallah telafi etme şansımız var onu iyi kullanırsak bizim için iyi olacak.

ADALARDA NELER KONUŞULDU?

Mustafa Kemal: Hakan abinin söylediği bir söz vardı. Bir canın kaldı gibi bir şey söyledi. Herhalde gideceksin demek istedi. Finalde onunla karşılaştık ona bir cevap oldu.

Merve: Nagihan oynamadı. Neden oynamadı bilmiyoruz. Nagihan istese kesin oynardı.

Ümit: Bundan önceki konseyde takım bir anda dağıldı.

Hilmi: İğrenç bir skorla kaybettik. Hepimiz önde ya da beraber geldik. Atışlara alışamadık. Takım olarak atışlarda eksiğimiz vardı. Gerçekten kötüydük.

Hakan: Çok üzgünüz. Kaybedince her şey karışıyor. Şimdi konseye gideceğiz üzerimde sıkıntı var. Çok aradayım bireyseli oynarken bir kişiyi direk söylemek çok zor bir karar.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?



Alp: İlk dokunulmazlık oyununu Gönüllüler kaybetti.

Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim: HİLMİCEM

Hakan: Sen direk beni söyle ve dördünüz de kimi istiyorsan onu söyle. Ben risk alıyorum. Murat’ı hem doğum günü hem de performansı yükseldi. Bence gitmemeli.

Hilmi Cem: Herkes bireysel özgürlüğe sahip. Burada Murat’ın çıkıp çıkmaması Nagihan ve Birsen’e bağlı. Hakan rica etti beni söyle dedi. Bir sonraki dokunulmazlığı kazanırsak All Star’dan bir kişi çıkacak. Biz en güçlü adaylarımızı çıkaracağız ki onlar da en güçlü adaylarını çıkarsın. Yüzde elli mantıklı geliyor, yüzde 50 muallaktayım.

Hakan: Birsen ile Yağmur çıkacak yine. Murat ile aramız iyileşti. Performansı yükseldi. Yağmur’un performansı düştü ama kardeşim gibi. Duygusal davranıyorum.

ADA KONSEYİNDE NELER OLDU?

Acun Ilıcalı: Arkadaşlar hoşgeldiniz. Dokunulmazlıklar heyecanlar başladı. İlk mağlup Gönüllüler takımı. Çok gergin bir haftaydı. Mustafa Kemal’in hareketi ile başlamak istiyorum.

Hakan: İki takım da gerçekten gergin. Biz sayı olarak fazlayız. Ben Mustafa’yı çok severim. Yeri her zaman ayrı. Oyun sevinci sırasında büyük bir hata yaptı. Çünkü gerçekten kazanmış birinin böyle bir söz söylemesi yanlış. Beklemediğiniz biri yapınca daha çok tepki gösterirsiniz. Turabi yapsa bu kadar üstünde durmayız. Mustafa gibi biri yapınca üzüldük.

Hilmi: Acun Bey ben Survivor tarihindeki en sakin yarışmacılardan biriyimdir. Çok gergindik. Atışmalar oldu. Be kaybettim ve benhce geldim. Söylediği sözü duyunca sinirlendim. Hoşuma gitmedi. Söyleyebilir ama karşısında kaybetmiş bir yarışmacı varken alınganlık yapalabilir. Biraz sesimiz yükseldi. Ama sonra tatlıya bağladık. Önemli olan bir hata varsa kabul etmek ve tekrarlanmamasını sağlamak.

Mustafa: Gerçekten bir yanlış anlaşılma var. Hilmi Cem’i seviyorum. Ben tamamen oyuna sinirlendim. Oyuna sinirlenip kullandım. Beraber yarıştık ve orada söylediğim zaman rencide olabilir. Özür dilerim kendisinden. Ben Hilmi Cem’e açıkladım. Kendisine karşı asla öyle bir söz söylemem.

Nagihan: İlk iletişim oyununda baya adrenalin dolu zaman geçirdik. Hassas olduğumuz bir günde kötü sözlerden rahatsızım. Özellikle karşı takımdayken çok yaşadım. İsim vermek istemiyorum onlar kendilerini biliyor. On kelimeden dokuzu kötü söz. Her gün farklı bir oyuna çıkıyoruz ben dua ediyorum kavgasız gürültüsüz kötü sözsüz bir oyuna çıkalım diye. Bize saygıları olmadığını düşünüyorum. Burası dingonun ahırı değil. Herkesin kendine bir çeki düzen vermesi lazım. Karşı takımdan bana fazla, tahri edici konuşmalar olduğu biliniyor. Kadınların daha hassas olduklarını unutuyorlar. Askerlik arkadaşı gibi konuşmaları rahatsız ediyor.

Ümit: Burası bir yarışma ve buradaki herkes rakibim. Kadın erkek ayrımı yapmıyorum. Nagihan iyi bir yarışmacı. Biz de psikolojik baskı yapmak zorundayız. Bu çok doğal. Benim rakibim Nagihan. İyi bir yarışmacı. Biz onu oyundan düşürmek zorundayız. Kadın her zaman başımızın tacı. İsim ver dedim vermedi. Ama insanları zan altında bırakmamalı. Nagihan’a karşı bir yanlışımız olduysa özür dilerim. Daha dikkat ederiz.

Nagihan: İsim verebilirim. Ama neden rencide edeyim? O gün kötü söz kullanmadın. Ama sonraki oyundan ağzından kötü bir söz çıktı. Ve çok net duyduk. Her oyun kaybedince kötü söz telaffuz etmeyin.

Acun: Birbirinizi frenlemeye çalışın. Erkeklerde spor yapanlarda tepkiler daha rahat verilir. Ama bundan sonrasında dikkat edelim. Herkesin tek amacı finale gitmek istiyor. Oylamaya başlayabiliriz.

Takım oylaması sonucu çıkan isim: YAĞMUR

Bireysel dokunulmazlığı elde eden Hilmi Cem’in söylediği isim: BİRSEN

Hilmi Cem: Aklım biraz karıştı. Bir strateji yapmaya çalıştık. Aslında Hakan’ı çıkaracaktık ama vazgeçtim. Güzel bir takım olduk. Sadece kadın yarışmacıların dengeli olması adına Birsen abla diyorum.