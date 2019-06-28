Survivor son bölümde kim elendi? Bora mı? Okay mı?

Survivor'da son dokunulmazlık oyunu oynandı. Birinci dokunulmazlık oyununu Siyah takım almıştı, ikinci dokunulmazlık oyununu Beyaz takım aldı. İki takım bir oyun daha oynadı. Saliselik farklarla sayılar alındı ve sayılar verildi. Peki Survivor son bölümde dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor'da elenen isim...

Survivor’da bu sezon en heyecanlı ve en zorlu oyunlar oynandı. Emre ile Bora bayrak yarışında karşı karşıya geldi, birkaç saniye ile oyunu Siyah takım kazandı. Beyaz takımdan Bora ile Okay otomatik olarak eleme potasına girdi.

SURVİVOR’DA ELENEN İSİM: BORA

DOKUNULMAZLIK OYUNU NEFES KESTİ

Survivor Türkiye Yunanistan takımlar dokunulmazlık için final oyununa çıktı. Final oyununun son oyununda bayrak yarışı büyük heyecana sahne oldu…

Acun: Son konseye hoşgeldiniz. Artık finaller olacak. Bu akşam bir eleme olacak. Okay ve Bora aday. İkinizden biri veda edecek.

Okay: Son anda kaybettik. İlk 2009’da başvurmuştum Survivor’a o zaman yurtdışında olduğum için gelemedim. 2013’te Emrah Akdoğan tam sana göre dedi. Sonrasında 5 yıl boyunca başvurdum. Bu yıl başvuru yapmadım bana telefon etti, hatırlattı ve ben de başvurdum sonrasında seçildim. Heyecanlıyım. Bora demişti, belki birlikte aday oluruz demişti. İnşallah giden olmam. Hayallerime bir adım kala gitmek çok üzücü olacak. Kısmet.

Bora: Güzel bir oyun oldu. İyi mücadele ettik. Bu noktada kimse veda etmek istemez. Hedeflerim var. Veda edersem üzülürüm, ağlayabilirim bile. Kaybetmeyi seven biri değilim. Her şey belli. Survivor’ı dolu dolu yaşadım.

Acun: Bugün beni en çok etkileyen Yunan yarışmacıların verdiği emekti. Artık Yunan yarışmacı elenmeyecekti. Hepsini tebrik ve takdir ediyorum. Ne olursa olsun kendin için savaşmadığında motivasyonun düşer ama onların düşmedi. Bu projenin hayali buydu. Takım olmuş Türk ve Yunan ekipler.

Bora: Yarım kalan bir hikaye. Belki yolum tekrar düşer buraya. Demek ki hatalar yaptım. Elimden geldiğince savaştım. Doğrularımdan şaşmadım. Bu noktada veda etmek çok üzücü. Bugüne kadar beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. İnşallah tekrar gelebilirim. Gönlümden geçen şampiyon Seda. Desteğim ondan yana. Ben yapamadım inşallah o ulaşır.