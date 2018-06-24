Survivor son bölümde kim elendi? İşte adaya veda eden isim…

Survivor 2018 29 Haziran Cuma akşamı yapacağı büyük finalle ekranlara veda edecek. Acun Ilıcalı'dan Dominik'teki son süpriz geldi. Survivor son bölümde 4 isim elenmek üzere belirlenmişti: Turabi, Hakan, Damla ve Anıl. İzleyiciler Survivor son bölümde adaya kim veda etti, kim gitti merak ediyor. İşte Survivor son bölüm özeti...

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Survivor’da artık sayılı günler kaldı. Geriye 6 yarışmacı kaldı. Acun Ilıcalı açıkladı. 6 yarışmacı da Kıbrıs’a gidecek. Peki bundan sonrasında neler olacak? Acun Ilıcalı, ada konseyinde hem sürprizlerini hem de rakiplerinden daha az oy alarak adaya veda eden ismi açıkladı. İşte Survivor son bölümde elenen isim…

SURVİVOR SON BÖLÜMDE ELENEN İSİM: HAKAN



Damla: Ödüller bir iki tane kaldı. Heyecanlıyım. Ödül oyunlarına katılamadım. Sakatlığım vardı. Sona yaklaştıkça kötü hissediyorum. Çok güzel ödüller kazandık.

Hilmi Cem: Her hafta bu oyunu oynayıp kazandık. Yine bir ödül var ne olacağını bilmiyorum ama güzel bir ödüldür.Artık ne koparabilirsek hatıradır.

Hakan: Bugün bu ödülü kazanmak ve bir arkadaşımı nasiplendirmek istiyorum.

Alp: Arkadaşlar ödül oyununa hoşgeldiniz. Ödülünüz; Bu hafta sizi muhteşem bir yemeğe davet ediyoruz. Harika etli sarma var. Kazananlar mor odada konaklayacak.

Erkeklerde kazanan HİLMİ CEM seçtiği isim; ANIL

Kadınlarda kazananDAMLA seçtiği isim; NAGİHAN

ADA KONSEYİNDE NELER KONUŞULDU?

Acun Ilıcalı: Bir eleme konseyinde birlikteyiz. Dört aday var. Karşımdaki 7 yarışmacının 4’ü aday. Survivor’daki son sürprizi açıklamam gerek. Dominik’te yaşadığınız son sürpriz olacak. Şuanda Dominik’teki son konseydesiniz. Bu da şu demek. 6 yarışmacı birden Kıbrıs’taki büyük finalde olacaksınız. Bu akşam son eleme olacak. Kalan 6 yarışmacı KKTC’deki büyük finalde yer alacak. Bunun sebebini elemeden hemen sonra açıklayacağım. Ama bundan sonra ne olacağını anlatabilirim.

6 yarışmacı var. Yarı final oyunları yarın ve öbür gün olacak. İki yarışmacımız direk yarı finale çıkacak. Bunlar kim olacak önce birinci oyun daha sonra ikinci oyun. Bu iki isim yarı finale çıkacak. Kalan 4 yarışmacının ikisi ilk oylamada elenecek. Kalan 2 yarışmacı yarı finale çıkacak. Kalan 4 yarışmacı SMS’e çıkacak 2’si yarı finalde olacak.

Hakan: Çok güzel bir sistem. Geri kalanlar için gerçekten güzel bir avantaj. Burada herkes Kıbrıs’ı hak etti.

Hilmi Cem: Hakkaniyetli bir sistem. Ama iki tane çok önemli iki oyun var. Şampiyon olmak isteyenler için büyük bir velinimet.

Damla: Mükemmel bir sistem, çok sevindim. Herkes çok mücadele verdi. En çok üzülen şimdi elenen olacaktır. Umarım kalırım. Kıbrıs’a gitmeyi çok istiyorum.

Anıl: Veda eden için çok zor olacak. Bu zamana kadar geldim. Tek Gönüllü yarışmacı kaldım. Bir kere potaya girdim umarım bunu da atlatırım.

Nagihan: Büyük bir sürpriz. Çok heyecanlıyım.

Adem: Yine güzel bir sürprizle geldiniz.

Acun: Hayatımda ilk defa favorisi olmayan bir Survivor yaşıyoruz. O kadar değerli yarışmacılar varki hepinize saygı duyuyorum. Şimdi sıra performans ödüllerine geldi. Ödül, köfte dürüm ve ayran. Erkeklerde; Hilmi Cem. Kadınlarda; Damla.

Sıra geldi kim veda edecek? Adaya veda eden isim; HAKAN

Hakan: Çok iyi bir sezon geçirdim. Çok iyi arkadaşlar tanıdım. Cumali diye bir kardeş tanıdım. Yağmur, Funda, Nagihan diye kızkardeş kazandım. Hayatımın en büyük sürprizini aldım. Kızım olacağını öğrendim. Bir kadına aşık geldim. İki kadına aşık gidiyorum. Buraya büyük hayalerle geldim ama dışarıdaki hayallerim daha büyük.

Acun: Neden 6 kişi gidiyorsunuz? Sebebi Turabi’nin sakatlığı. Finale giden yolda bir yarışmacı sakat olursa başka bir yarışmacıya haksızlık olmasını istemiyoruz. O yüzden sayıyı 6’ya çıkardık. Hangi taraftan bakarsanız dezavantaj söz konusu değil. 6 isimler gidiyoruz Kıbrıs’a. İki isim çarşamba günü elenecek. Geri kalan ikisi Perşembe akşamı elenecek. Cuma akşamı büyük final var.