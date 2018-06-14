Survivor’da kim elendi? Survivor son bölümde veda eden isim şaşırttı

Survivor'da artık elemeler hızlanacak ve bireysel oyunlar oynanacak. Survivor'ın final yapmasına 3 hafta kaldı! Son on yarışmacı şüphesiz parkurda en iyi performans sergileyen isimlerdi.Son bölümde eleme adayları, Merve, Sema ve Hakan olmuştu. Peki Survivor son bölümde kim elendi? İşte adaya veda eden başarılı isim...

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Survivor’da herkesi üzen bir eleme yaşandı. Performansı ile parkurun en başarılı yarışmacılardan biri adaya ve hayallerine veda etti. Acun Ilıcalı, eleme adaylarına şunları söyledi: “Hakan en eski olan. 10 yıl oldu neredeyse. Merve gerçekten Survivor’a en çok iz bırakan kadın yarışmacılardan biri. Sema da her zaman değişik karakteri ile çok iyi bildiğimiz bir isim. Bu sezon üzüldüğüm bir konsey olacağı belli. Üç değerli yarışmacı. Bundan sonra kim giderse üzüleceğim.” Peki Survivor son bölümde kim elendi?

SURVİVOR’A VEDA EDEN İSİM: MERVE



Acun: Arkadaşlar ada konseyine hoşgeldiniz. Bir kişi veda edecek. Birinci aday Merve olmuştu, ikinci aday Hakan ve üçüncü aday Sema olmuştu. Hepinizle çok hatıralarımız oldu.

Sema: Bence şans. Survivor’un en önemli anı. Gurur duydum. Hepimiz çok destek gördük, çok şey kattı. Bu ekipteki herkes çok şey verdi. Bazen kendimi hiç sevmiyorum. Kızgın halimi hiç sevmiyorum. Ben çok konsey yaşamadım. Bir kere yaşadım. Konseylerde heyecan yaşamayı bilmiyorum. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Elimden geleni yaptım. Devam edersem çok mutlu olurum.

Merve: Çok değişik duygular içerisindeyim. İlk Survivor benim için apayrıydı. İkinci Survivor’ım daha farklıydı. Üçüncü Survivor gerçekten çok zormuş. Gerçekten çok zor. Burada olmaktan çok mutlu oldum. Dışarıdan çok kolay görünüyor olabilir. Biz burada çok aç kalıyoruz. Sinirli anlarımız oluyor. Dışarıdaki normal hayatımızı yaşamıyoruz. Biz normal hayatta çok eğlenceliyiz. Burada oyunun heyecanından mıdır bilinmez agresifleşiyoruz.

Hakan: Ben kısa konuşacağım. Çok büyük bir hayat dersi Survivor. Bu programın içinde olmak benim için çok güzel bundan sonra zor potalar ve eşleşmeler bekliyor.

Acun: Üçünüze teşekkür ediyorum. Programımıza çok katkılarınız oldu. Survivor Türkiye’nin en çok reyting alan yarışması. Dünya’da en çok seyredilen Survivor Türkiye idi ikinciye düştük. Yunanistan’daki Survivor dünyadaki en çok reyting alan Survivor oldu.

3 hafta içinde Survivor bitecek. Büyük bir final var. Son 10 güzel bir on. Performanslara gelelim. Ödüllüleriniz var. Ödülünüz kaşarlı sucuklu tost ve taze sıkılmış portakal suyu. Erkeklerde; Adem ve Anıl. Kadınlarda; Nagihan ve Merve.

Sıra geldi veda zamanına…

Adaya veda eden isim: MERVE

Merve: Buraya kadarmış. Yapabilecek bir şey yok. Benim de hedefim ileri gitmekti. Bu sene sakatlıktan bir türlü kurtulamadım. Diyecek fazla bir şey yok. Çok teşekkür ederim.



