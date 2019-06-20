Finale günler kaldı! Survivor son bölümde kim elendi? İşte dün akşam Survivor’da elenene isim…

Survivor Türkiye Yunanistan'da finale geri sayım başladı ve bir eleme daha gerçekleşti. Hızlı elemelerin başladığını duyuran Acun Ilıcalı, elenecek adayların büyük oylamaya göre yapılacağını duyurdu. Çarşamba ve Perşembe akşamları iki dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki Survivor dokunulmazlık oyunlarını kim kazandı? Survivor'da kim elendi, kim gitti?

Survivor’ın son bölümlerinde iki dokunulmazlık oyununu da Beyaz takım kazandı. Siyah takımda eleme sırası Türk yarışmacılara geldi. Siyah takımda yer alan Türk yarışmacılar şöyle: Sude, Yusuf, Emre. Survivor’da bu kez eleme isimleri belirlenir belirlenmez adaya veda eden isim de açıklandı. İşte Survivor elenen isim ve son bölümden detaylar…

SURVİVOR’DA ELENEN İSİM: SUDE

Acun: Kritik bir ada konseyine hoşgeldiniz. Biraz sonra Siyah takımdan Türk adaylar çıkacak ve bir kişi elenecek. Yusuf, Sude ve Emre aday adayı. En az 2 kişi aday olacak ve en az oy alan elenecek.

Yusuf: Çok zor bir gece. Çok büyük hayaller için geldik. Buraya kadar gelmişken elenmek üzücü. Zaten oylama yapıldı. Hakkımızda hayırlısı olsun.

Sude: Çok zor bir akşam. Kaybettik. Çok çabaladık. Bir isim yazmak zorundayız. Her şey belli aslında. Hayırlısı olsun.

Emre: Gönül isterdi ki burada olmayalım. Yoluma devam etmek istiyorum.

Dimitra: Bulunduğumuz duruma kendimizi sokmamalıydık. Oylamamızı performansa göre yapacağız.

Dalaka: Bizim için zor bir akşam. Bununla başa çıkmak zorundayız. Umarım takım için iyi bir karar olur.

ELEME ADAYLARI: EMRE VE SUDE

Sude: Burada büyüdüğümü hissediyorum. Hayatım boyunca hedeflerim oldu. Eğer şuan gidersem çok üzüleceğim. Bu saatten sonra gitmek yazık olacak. Elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Oylamalar yapıldı. Umarım beni finalde görmeyi istemişlerdir. Çok heyecanlıyım.

Emre: Biz burada aileyiz. Beni çıkardıkları için kızgın değilim. Bu saatten sonra yapabileceğim bir şey yok. Hayallerim var. Tek dileğim kalırım da başladığım hikayeyi bitiririm.

ELENEN İSİM SUDE: Aslında hissetmiştim. Buraya kadar gelmişken elinizden bir şey kaçırmış gibi hissedersiniz öyle hissediyorum. Çok güzel zamanlar geçirdim. Tek sevindiğim konu vicdanımın rahat olması. Bu zamana kadar sadece takım için elimden geleni yaptım. Çok güzel arkadaşlıklar edindim. Yunan arkadaşlarım, Seda abla ve Bora abi… Kalanlara başarılar diliyorum, gönlüm Seda abla ve Bora abiden yana…

AFRODİTİ’DEN MUHTEŞEM PERFORMANS

Survivor son bölümünde oynanan dokunulmazlık oyununda skor 9-8 iken Katerina Dalaka ile Afroditi karşı karşıya geldi. Nefeslerin tutulduğu bu kritik mücadelede geriden gelen Afroditi adeta şov atarak sayısını aldı ve skoru 10’a 8 yaparak takımına ikinci dokunulmazlığı kazandıran isim oldu.