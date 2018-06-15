Survivor son bölümde New York ödülünü kimler kazandı?

Survivor 2018'de finale çok az bir zaman kaldı.Performansı şimdiye kadar hep en yüksek olan yarışmacılar parkurda... Oyunlar bireysele döndü, kadınlarda ve erkeklerde kazanan kişiler ödül için yanına birer yarışmacı daha seçebiliyor. Sona yaklaşırken ödüller de büyüyor. İzleyemeyenler merak ediyor: Survivor son bölümde ödül oyununu kimler kazandı? İşte Survivor'da son bölümde yaşananlar...

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Survivor’da son olarak Merve Aydın elenmişti. Turabi ile Damla’nın sakatlığı devam ediyor. Geriye kalan yarışmacılar kıran kırana mücadelelerini sürdürüyor. Acun Ilıcalı, son bölümde büyük ödülü açıkladı. Kadınlarda ve erkeklerde kazanan yarışmacılar yanlarına birer isimleri seçti ve New York ödülünü kazandılar. Peki Survivor son bölümde ödülü kimler kazandı? İşte ayrıntılar…



Hakan: Gider miyim diye düşünmedim değil.

Murat: Ben Merve gider diye düşünmüştüm.

Sema: Bu konseyimiz çok değişikti. Takım olarak bundan sonra hep potada olacağız. Hakan gider diye düşündük.

Adem: Azalacağız biliyorduk ama bu kadar beklemiyordum.

Hilmi: Kimin gideceğini bilemiyoruz. İçimden bir ses Merve’nin gideceğini söylüyordu. 2015’te başka bir Merve Aydın vardı. Değişik bir döneme girdik. Bireysel olduk. Amacımız Kıbrıs’a Gönüllüler takımının çoğunlukta gitmesi.

Sema: Gönüllü takımı diye bir şey yok. All Star’a karşı yarışıyoruz. Böyle olacağı hiç aklıma gelmezdi. Adalar birleşmesine rağmen kamp oyunu var. Açız maalesef doymuyoruz karşı taraf her şeyi kazandı.

ÖDÜL OYUNUNU KİMLER KAZANDI?

Alp: Arkadaşlar ödül oyununa hoşgeldiniz. Kazanan kişiler bayramlık şeker ve çikolota. Kazanan kişiler kadın ver erkek olarak yanlarına bir kişi alıp kuzu tandır yiyecek. Her yarışmacının dört hakkı var.

Adem: Adalar birleşti sadece Hakan hoşgeldine geldi, diğerleri gelmedi.

Kadınlarda kazanan; NAGİHAN Sema’yı seçti kabul etmeyince Anıl’ı seçti.

Erkeklerde kazanan; HİLMİ CEM Murat’ı seçti.

Sema: Kabul etmiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Adem olmadan bir yere gitmem. Aramız limoni değil. Deneme hakkım olduğunda deniyorum ama o on kez denemeye çalışıyor. Bencin önüne geliyor. Hiç hoşlanmadığım bir şey. Hayatımda kavga yok. Ben çok kırgınım zamanında çok oyun kazandım ve onun davrandığı gibi davranmam. Ben Adem olmadan bir yere gitmem.

Nagihan: Ben bayram olduğu için anne olduğu için yaklaşmaya çalıştım.

Hakan: Baraka ödülünü Nagihan ve Hilmi Cem kazandı. Ben bu bayramda tek başıma evdeyim. Bir de bu takımın en büyüğüyüm.

Nagihan: Kazandığımız için çok mutluyum. Bayrama girdiğimiz için Sema’yı seçmek istedim. Rakibiz, birbirimizin yüzüne bakıyoruz. Zeytindalı uzattım. Tek üzüldüğüm konu şu. Seromoni gittikten sonra yanımdan geçerken pis pis güldü. Çok zoruma gitti. Oyun kuralları zaman zaman bozuluyor. Bizim yaptığımız her şeyi abartıyorlar. Ben her zaman iyilikten yanayım.

Sema: Bayramsa eğer bencin önüne gelip bana çemkirmeyeceksin. Çok güzel film iyi düşünmüş ‘Ben Sema’yı davet ettim ama gelmedi’ diyecek. Benim yemek derdim değil. Bana insan gibi davran. Herkes canını kurtarma derdinde. Survivor’ın iki tarafı var. Son günlerimizde bir ödül yaşasak çok güzel olur. Ödül oyununu kazanmayı çok isterim. Aa bunlar iki kişi ama kafa tutuyorlar derler. Enerjiye ihtiyacımız var.

NEW YORK ÖDÜLÜNÜ KİMLER KAZANDI?

Acun: Arkadaşlar hoşgeldiniz. Survivor’da elenmeler de var sakatlıklar da var. Merve elendi.

Sema: Kötü bir konsey geçirdik. Bizim gitme oranımız daha yüksek Merve gitti. Şu halıda iki kişi kalacağımızı karşı tarafın altı kişi kalacağını düşünmemiştik. Umarım bütün çabamıza değer.

Adem: Sonuçta 4,5 aydır hep beraber mücadele ediyoruz. Ama oyunun kurallarını biz belirlemiyoruz. Biz mücadelemizi vereceğiz. Artık çok az kaldık. Karşı taraf güçlü onlara bu fırsatı vermek istemiyoruz. Bugünkü oyunumuzun bir esprisi var. Kazanan yarışmacıları ve onların seçtiği birer yarışmacıyı alıyoruz ve New York’a götürüyoruz. New York’ta beşinci caddede alışveriş yapacaksınız.

Kadınlarda; NAGİHAN yanına seçtiği isim Hilmi Cem.

Erkeklerde; HAKAN yanına seçtiği isim Murat.