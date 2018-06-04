Survivor son bölümde ödül oyununu kim kazandı?

Survivor'da ilk birkaç ay Gönüllüler takımı sürekli yeniliyordu. Şuan ise Ünlüler takımı sürekli yeniliyor. Acun Ilıcalı, takımların eşit olması için değişiklik yapmıştı. Ancak yarışmanın uzun sürmesi, yarışmacıların ailelerini özlemesi, stres ve kavgalarla mücadele etmek zorunda olmaları oyuncuları fazlasıyla etkiledi. Ünlüler son bölümde de oyunları kaybetti. İşte Survivor son bölüm özeti...

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Survivor 2018’de final yaklaşıyor. Yarışmacılar özlem, açlık ve stres ile savaşıyor. Artık eleme potaları çok güçlü. Her oyun çok önemli. Survivor’ın son bölümünde iletişim ve baraka oyunu oynandı. Ve her iki oyunun kazananı Gönüllüler oldu. İşte Survivor son bölüm özeti…

Damla: Dokunulmazlığı kaybettiğimiz için üzgünüm. Oyun sonunda onlar toparlandı yine.

Hakan: Turabi geldi elini koydu. Toparlanıyorlar.

Anıl: Onlar mükemmel oynamadı biz iyi oynamadık.

Gönüllüler adasında deprem meydana geldi, yarışmacılar korku dolu anlar yaşadı.

Hakan: Biri şaka yapıyor zannettim. Deprem oluyor dedim. Yorgun hepimizi uyandıracak kadar kötü bir depremdi. Aday oldum. Yanıma Damla geldi. İnşallah bizden biri gitmez. Bir bağ kurduk. Önceden hiçbirimiz tanışmıyoruz. Güzel bir enerji yakaladık. Büyük ödüller kazanıyoruz. Kıbrıs’a birlikte gitmek istiyoruz. Onlara toparlanma fırsatı verdik. Tek bir dokunulmazlığı alarak Turabi’yi oraya el koydurttuk ya bunu yapmayacaktık. Adem-Turabi gerginliği o takıma her zaman yansıyacak.

Nagihan: Acaba erkekler bizi mi korkutmaya çalışıyor dedim. Gözlerimi bir açtım her yer sallanıyor. Bir isim söylemem gerekiyordu. Şahsi olarak sıkıntılarımı konseye yansıtmak istemiyordum. Damla dışında Hilmi’yi de söyleyebilirdim.

Damla: Umarım yaptığımız strateji bizi yanıltmaz. Ümit abi ve Turabi güçlü rakipler. Gitmek istemiyorum.

Ümit: Çok zor bir potanın içindeyiz. Turabi ve Damla favorilerden. Hakan ile benim aramda geçer diye düşünüyorum. Takım arkadaşımız bir karar aldı bize göre yanlış bir karar. Mustafa Kemal’in yaptığı hainliği unutamayacağım hayatım boyunca.

Sema: Kimseyi kaybetmek istemiyoruz. Yara almak istemiyoruz. Onlara bakınca onlar da çok emek verdi. Kim hak ediyorsa o kalsın.

Turabi: En ufak bir iletişime çok ihtiyacımız var. Ve eminim herkes kolunu bacağını bırakıcak ama oyunu bırakmayacak bu parkurda.

İLETİŞİM ÖDÜLÜ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Alp: Çok güzel bir ödülüm var sizler için. Ünlüler kazanırsa sosyal medya üzerinden ailelerinden gelen videoları izleyecekler. Gönüllüler kazanırsa arkadaşları ile görüntülü konuşabilecekler.

Ünlüler: 7 Gönüllüler: 10

Turabi: Bu oyun bir türlü bize gelmedi. Hep ne de olsa kaybettik diye gidiyoruz. Diğer konforlu sahili görmek istiyorum. Sabrımla artık oynamamaları lazım. Oyuna önem vermeleri lazım. Sabrımla boş tabanca gibi oynayanlar var.

Hakan: Burayı kaybetmek istemiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız.

Damla: Yatakları bırakmak istemiyoruz. Kazanma olayı bile bizi psikolojik olarak yukarı taşıyor. Umarım biz kazanırız.

BARAKA ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Alp: Arkadaşlar hoşgeldiniz. Kazanan takım buzdolabı kazanacak. Bakalım bu ödülü ve barakayı kim kazanacak.

Ünlüler: 4 Gönüllüler: 10



