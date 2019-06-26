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Survivor son bölümde ödül oyununu kim kazandı?
Survivor son bölümde ödül oyununu kim kazandı?
Survivor Türkiye Yunanistan'ın dev finaline sayılı günler kala birbirinden nefis ve eğlenceli ödüller veriliyor. Son olarak ünlü eğlence mekanı Coco Bongo'da gitme ve yaşam evinde bir gece kalma ödülleri vardı, tabi yarışmacıların karnını doyuracak birçok yemek ve tatlı da verildi. Peki Survivor son bölümde ödül oyununu kim kazandı? İşte ayrıntılar...
Sozcu.com.tr
Magazin 26 Haziran 2019 - 00:04

Survivor’ın son bölümünde Siyah takımdan Panagiotis yarışmaya veda etmişti. Yarışmacılar 5 ayın sonunda bir hayli yorgun ve açlar. Son bölümde iki ödül oyunu oynandı, senenin en iyi yarışmacıları mücadele etti. Coco Bongo ödülünü Siyah takım, yaşam evi ödülünü de Beyaz takım kazandı.

SALİSE FARKLA KAZANDI

Dimitra ve Seda karşı karşıya geldi. Murat Ceylan, ‘İnanılmaz bir mücadele’ yorumunda bulunurken sayıyı salise farkla…

 

COCO BONGO’DA ÇILGIN BİR GECE

Zorlu parkurda oyunu kazanmayı başaran Siyah takım gece kulübünde çılgınlar gibi eğlendiler…

 

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