Survivor Türkiye Yunanistan'ın dev finaline sayılı günler kala birbirinden nefis ve eğlenceli ödüller veriliyor. Son olarak ünlü eğlence mekanı Coco Bongo'da gitme ve yaşam evinde bir gece kalma ödülleri vardı, tabi yarışmacıların karnını doyuracak birçok yemek ve tatlı da verildi. Peki Survivor son bölümde ödül oyununu kim kazandı? İşte ayrıntılar...