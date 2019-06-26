Survivor son bölümde ödül oyununu kim kazandı?
Survivor’ın son bölümünde Siyah takımdan Panagiotis yarışmaya veda etmişti. Yarışmacılar 5 ayın sonunda bir hayli yorgun ve açlar. Son bölümde iki ödül oyunu oynandı, senenin en iyi yarışmacıları mücadele etti. Coco Bongo ödülünü Siyah takım, yaşam evi ödülünü de Beyaz takım kazandı.
SALİSE FARKLA KAZANDI
Dimitra ve Seda karşı karşıya geldi. Murat Ceylan, ‘İnanılmaz bir mücadele’ yorumunda bulunurken sayıyı salise farkla…
COCO BONGO’DA ÇILGIN BİR GECE
Zorlu parkurda oyunu kazanmayı başaran Siyah takım gece kulübünde çılgınlar gibi eğlendiler…