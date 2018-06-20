Survivor son bölümde ödül oyununu ve sembolü kim kazandı?

Survivor son bölümde ödül oyununu ve sembolü kim kazandı?

Survivor 2018'de dev finale 10 gün kaldı... Aylardır devam eden maceranın sonu yaklaştı. Son bölümde kadınlarda en başarılı isimlerden biri olan atlet Sema Aydemir elenmişti. Bir haftadır sakatlığı nedeniyle oyun oynayamayan başarılı yarışmacı Damla Can sahalara geri döndü. Turabi ise hala doktor raporunu bekliyor. Peki Survivor son bölümde ödülü ve sembolü kimler kazandı? İşte ayrıntılar...

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Survivor’da beklenen son 29 Haziran’da gerçekleşecek. Hayallerine kavuşup şampiyon olmak isteyen yarışmacılar kıyasıya rekabeti sürdürüyor. Son bölümde bir ödül oyunu oynandı ve sembol oyununun yarı finali gerçekleşti. İşte Survivor son bölüm özeti…

Adem: Sema’nın burada kalması için üzerime düşen hamleyi yaptığımı düşünüyorum. Sema için bir karar vermek zorundaydım. Yaptığım tahmin yanlışmış. Tahmin konusunda yeteneksizim. Kesinlikle Sema’nın gitmeyeceğini düşünmüştüm. Mücadelemiz eksik mi acaba? İyi bir takımdık. Turabi’nin sakatlanması belki hızlı eksilmemize neden oldu.

Anıl: Survivor’ın başına bakıyorum sürekli elenen bir Gönüllüler vardı. Mümkün olduğunca fazla kişiyi Kıbrıs’a göndermeyi hedeflemiştik.

Hakan: Adem tek başına kaldı. Gerçekten iyi bir yarışmacı. Biz de iyiyiz. Adem ile mücadele edecek 4 erkek ve Nagihan ile Damla var. Turabi’nin durumu meçhul. Bundan sonraki konseylerde birbirimizi yazmak zorunda kalabiliriz. Çember daralıyor.

Adem: Ben azaldım şuanda ama bu beni kamçılıyor. Gelirken de yalnız geldim. Yine mücadelemi yalnız vereceğim. Karşı tarafta güçlü yarışmacılar var. İşim zor. Elimden gelenin en iyisini yapacağım.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Alp: Ödül oyununa hoş geldiniz. Adem tek başına. Sema veda etti.

Adem: Gitmesine çok üzüldüm. Sevdim iyi bir insan. Keşke kalsaydı. Kalması için mücadelemi verdim ama halkımızın kararı.

Alp: Ödülünüz İtalyan dondurması. Güzel bir villada yemeğin ardından dondurmalarınızı yiyeceksiniz. Birer kişi kazanacak ve birer isim belirleyecek.

Erkeklerde; ANIL ve seçtiği kişi HİLMİ CEM.

Kadınlarda; NAGİHAN ve seçtiği kişi HAKAN.

SEMBOL OYUNUNDA YARI FİNAL

Alp: Arkadaşlar sembol oyununun yarı finaline hoş geldiniz. Turabi doktor raporunu bekliyor ancak onu merak edenler için geldi. Kazananlar ödül olarak son teknoloji bir klima alacak.

Turabi: Beni merak edenler için geldim. Ama oynayamayacağım oyunda da benchte fazla oturamıyorum. Bu güzel mesahı sevenlerimize verip oyunu arkadaşlarıma bırakacağım.

Kadınlarda kazanan; NAGİHAN

Erkeklerde kazanan; ADEM