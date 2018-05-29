Survivor son bölümde sembolü kim kazandı?

Survivor 2018 son bölümde iletişim oyunu ve sembol oyunu oynandı. İletişim oyununda ödül akşam yemeği eşliğinde film izlemekti. Sembol oyununda ise en çok sembol alan ismin Kıbrıs'a gitmesini garantiliyor. Peki sembol oyununda kimler kazandı? İşte ayrıntılar...

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Survivor’da finale geri sayım başladı. Kıbrıs’a erkenden gitmek isteyen yarışmacılar sembolü kazanmak için mücadele etti. Erkeklerde Turabi, kadınlarda Merve finale kaldı. İşte Survivor son bölüm özeti…

Hakan: Birleşme partisi kadar güzel bir gündü. Birleşme partisinde yanımda Turabi oturuyordu o gece ise Inna oturuyorduç Turabi nere, Inna nere.

Damla: Survivor’da yaşam şartları zor burada aileden, arkadaşlarından gelen en ufak söz kafanı sıfırlıyor.

Alp: Ödül oyununa hoş geldiniz. Gelelim ödüle bugün ödülünüz mükemmel bir yemek eşliğinde film.

Ünlüler: 10 Gönüllüler: 6

Nagihan: Oyun içerisinde yükselme olsun istemiyorum. Turabi ona destek olmamı istemişti ben de onu kırmadım. Kendi takımımdan birisi yarışırsa kesinlikle destek olmam ama karşı takımdakilerler eşlersirse gözüm kapalı destek veririm.

Turabi: Umarım sonseboldeki gibiyenilen kişiler bahane çıkarmaz. Kazananı ben tebrik ederim çünkü ışığına güvenen başkasının ışığından rahatsız olmaz.

Adem: Nagihan’ın yaptığı hareket yanlış oldu. Turabi’nin onu savunmasına gerek yok. Bugün de aynı şeyi yaparsa bir daha bir şey söylemem çünkü bir kez söylenir.

SEMBOL OYUNUNU KİMLER KAZANDI?

Alp: Sembol oyununa hoşgeldiniz. Sembol oyunları kıymetli, sembolleri toplamak zorundasınız. Sembolü finalde kazanan Kıbrıs’a gitmeye hak kazanacak. Bu hafta ödülünüz akıllı televizyon.

ERKEKLERDE SEMBOL SAHİBİ: TURABİ

Hilmi Cem-Turabi: Turabi kazandı

Ümit-Anıl: Anıl kazandı

Mustafa-Murat: Mustafa kazandı

Hakan-Adem: Adem kazandı

Turabi-Anıl: Turabi kazandı

Adem-Mustafa Kemal: Adem kazandı

Adem-Turabi: Turabi kazandı.

KADINLARDA SEMBOL SAHİBİ: MERVE

Nagihan-Merve: Merve kazandı.

Sema-Yağmur: Sema kazandı

Damla-Merve: Merve kazandı

Merve-Sema: Merve kazandı