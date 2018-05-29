Survivor son bölümde sembolü kim kazandı?

Survivor’da finale geri sayım başladı. Kıbrıs’a erkenden gitmek isteyen yarışmacılar sembolü kazanmak için mücadele etti. Erkeklerde Turabi, kadınlarda Merve finale kaldı. İşte Survivor son bölüm özeti…
Hakan: Birleşme partisi kadar güzel bir gündü. Birleşme partisinde yanımda Turabi oturuyordu o gece ise Inna oturuyorduç Turabi nere, Inna nere.
Damla: Survivor’da yaşam şartları zor burada aileden, arkadaşlarından gelen en ufak söz kafanı sıfırlıyor.
Alp: Ödül oyununa hoş geldiniz. Gelelim ödüle bugün ödülünüz mükemmel bir yemek eşliğinde film.
Ünlüler: 10 Gönüllüler: 6
Nagihan: Oyun içerisinde yükselme olsun istemiyorum. Turabi ona destek olmamı istemişti ben de onu kırmadım. Kendi takımımdan birisi yarışırsa kesinlikle destek olmam ama karşı takımdakilerler eşlersirse gözüm kapalı destek veririm.
Turabi: Umarım sonseboldeki gibiyenilen kişiler bahane çıkarmaz. Kazananı ben tebrik ederim çünkü ışığına güvenen başkasının ışığından rahatsız olmaz.
Adem: Nagihan’ın yaptığı hareket yanlış oldu. Turabi’nin onu savunmasına gerek yok. Bugün de aynı şeyi yaparsa bir daha bir şey söylemem çünkü bir kez söylenir.
SEMBOL OYUNUNU KİMLER KAZANDI?
Alp: Sembol oyununa hoşgeldiniz. Sembol oyunları kıymetli, sembolleri toplamak zorundasınız. Sembolü finalde kazanan Kıbrıs’a gitmeye hak kazanacak. Bu hafta ödülünüz akıllı televizyon.
ERKEKLERDE SEMBOL SAHİBİ: TURABİ
Hilmi Cem-Turabi: Turabi kazandı
Ümit-Anıl: Anıl kazandı
Mustafa-Murat: Mustafa kazandı
Hakan-Adem: Adem kazandı
Turabi-Anıl: Turabi kazandı
Adem-Mustafa Kemal: Adem kazandı
Adem-Turabi: Turabi kazandı.
KADINLARDA SEMBOL SAHİBİ: MERVE
Nagihan-Merve: Merve kazandı.
Sema-Yağmur: Sema kazandı
Damla-Merve: Merve kazandı
Merve-Sema: Merve kazandı