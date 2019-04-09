Survivor Sude kimdir? Sude Burcu kaç yaşında, hangi meslekle uğraşıyor?

Survivor Yunanistan'ın en başarılı kadın yarışmacılarından biri olan Sude Burcu, ilk kez eleme potasına girdi. Siyah takımın dokunulmazlığı kaybetmesi sonucu takım arkadaşları elenmek üzere Sude'nin ismini verdi. Sude, arkadaşlarının onu yazmasına tepki gösterdi. İşte Survivor Sude Burcu hakkında merak edilenler...

Survivor Sude, takımına en çok sayı kazandıran ve sık sık haftanın birincisi olan isimlerden biri. Takımların karıştırılmasının ardından eleme potasına çıkan Sude, takım arkadaşlarının kendisini araba ödülünü kazandığı için yazdığını iddia ediyor. Survivor Sude, kendi alanında birçok başarıya imza etmış bir sporcu. İşte Survivor Sude’nin hayatı…

SUDE BURCU KİMDİR?

11 Mayıs 1996 İzmir doğumlu Sude Burcu’nun babası futbol antrenörü, annesi pilates eğitmeni, 2 kız kardeşi de Sude gibi tekvandocu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Sude, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde spor hayatına profesyonel olarak devam ediyor. Aynı zamanda da zumba eğitmenliği yapıyor. 2 kez Avrupa 3.'lüğü, 1 kez Balkan Şampiyonluğu, 7 kez Türkiye Şampiyonluğu gibi dereceleri var.