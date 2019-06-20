Survivor Sude kimdir? Sude Burcu kaç yaşında?

Survivor'da finale kısa bir süre kala hızlı elemeler başladı. Son bölümde başarılı ve genç sporcu Sude Burcu elendi. Hem kişiliği hem de parkurda sergilediği performansıyla favori isimlerden biri olan Sude, Survivor'a veda etti. Peki Sude Burcu kimdir, kaç yaşındadır? İşte ayrıntılar...

Survivor’da son olarak Sude elendi. Emre ile potaya çıkan Sude daha az oy aldığı için adaya veda etmek zorunda kaldı. Son konuşmasında gözyaşlarına engel olamayan Sude “Aslında hissetmiştim. Buraya kadar gelmişken elinizden bir şey kaçırmış gibi hissedersiniz öyle hissediyorum. Çok güzel zamanlar geçirdim. Tek sevindiğim konu vicdanımın rahat olması. Bu zamana kadar sadece takım için elimden geleni yaptım. Çok güzel arkadaşlıklar edindim. Yunan arkadaşlarım, Seda abla ve Bora abi… Kalanlara başarılar diliyorum, gönlüm Seda abla ve Bora abiden yana…” dedi.

SUDE BURCU KİMDİR?

11 Mayıs 1996 İzmir doğumlu Sude Burcu'nun babası futbol antrenörü, annesi pilates eğitmeni, 2 kız kardeşi de Sude gibi tekvandocu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Sude, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde spor hayatına profesyonel olarak devam ediyor. Aynı zamanda da zumba eğitmenliği yapıyor. 2 kez Avrupa 3.’lüğü, 1 kez Balkan Şampiyonluğu, 7 kez Türkiye Şampiyonluğu gibi dereceleri bulunuyor.