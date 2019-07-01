Survivor Türkiye finale kimler kaldı, yarı finalde kim elendi? Survivor Yunanistan şampiyonu belli oluyor…

Survivor'da yarı final ve final heyecanı başladı. SMS oylamasına çıkan Emre ve Seda'dan yarı finale kalan isim Seda oldu. Bodrum'da gerçekleşen Türkiye yarı finalin ardından elenen isimler ve finale kalanlar belli oldu. Ayrıca Survivor Yunanistan şampiyonu da belli oldu. İşte Survivor Türkiye finalistleri ve Yunanistan şampiyonu...

Survivor Türkiye yarı finalinde bu akşam Okay, Seda ve Yusuf yarıştı. Üç isim SMS oylamasına çıktı ve finalistler belli oldu. Türk takımında elenen isim belli olurken Yunanistan takımında ise şampiyon belli oldu. Survivor son bölümden detaylar, Türkiye finalistleri haberimizde.Yunanistan birincisi belli olduğu anda haberimizde olacak.

SURVİVOR TÜRKİYE FİNALİSTLERİ: YUSUF ve SEDA

SURVİVOR YUNANİSTAN ŞAMPİYONU: DALAKA



SURVİVOR YUNAN TAKIMINDA KİM ŞAMPİYON OLDU?

Afroditi: Hep buraya ulaşmayı hedefledim. Çok heyecanlıyım. Yaşadığım tüm sıkıntılar beni büyüttü.

Dimitra: Burdaki insanlar çok teşekkür ediyorum. Kaybedersem çok üzüleceğim ama başka şeyler de kazandım.

Nikos: Kalp atışlarımın o kadar hızlı çarptığını hiç duymamıştım. 5 aydır savaştım ve son savaşa geldik. Umarım başarırım.



Sunucu Sakis: Oylama sonuçları geldi finale kalan isimler belli olacak. Finale kalan isimler Dimitra ve Dalaka oldu. Survivor’da yunan takımında yarı finalde elenen isimler Nikos ve Afroditi oldu.

Survivor Yunanistan şampiyonu Katerina Dalaka oldu.

SURVİVOR TÜRKİYE FİNALİSTLERİ KİMLER?

Survivor Türkiye’de finale kalan isimler SEDA ve YUSUF oldu.

SURVİVOR SON BÖLÜMDE KONUŞULANLAR

Acun: Bu akşam değişik şeyler yapacağız. İki ülkede aynı anda yayın yapacağız ama yayın aynı olamayacak. İlk defa bir şey deniyoruz. İnşallah hayırlı olur. Bu akşam koca sezonun şampiyonu belli olacak. Yunan takımının şampiyonu belli olurken, Türk takımında da finalistler belli olacak. Elenen yarışmacılardan Sude ve Bora burda. Onlara söz verelim.

Bora: Öncelikle orda oturacak dört kişiye başarılar diliyorum. Çok farklı bir deneyimdi.

Acun: En son üzüldüğünde parkuru parçaladın.

Bora: Son anda elenmek beni üzdü. Elendiğim kişi Okay’dı. Ona da başarılar diliyorum.

Sude: Öncelikle herkes tekrar hoşgeldi. Televizyondan izlenildiği gibi değil, evde heryeri denedim uyuyamadım. Bütün yarışmacılara başarılar diliyorum.

Acun: Birazdan oylama başlayacak. Seda veya Emre’den biri devam edecek biri elenecek. Rakibinden daha az oy alarak yarı finale veda eden isim EMRE oldu.

Emre: Kendimi bildim bileli en çok duyduğumu sorulardan biri ne değişik bir adamsın oldu. Ben ben olmaya devam ettim. Konuştukça komnuştular, yetmedi karıştılar. Ben hep kendime baktım, gelişmeye baktım.

Acun: İki ülkede aynı anda farklı yayın yapıyoruz. Yunanistan Yunan takımının vtrleri gelecek, ülkemizde ise Türk takımının vtrleri gelecek.