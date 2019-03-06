Survivor veda eden isim belli oldu! Survivor 2019’da kim elendi?

Survivor veda eden isim belli oldu! Survivor 2019’da kim elendi?

Survivor'da günler geçtikçe heyecan artarken her hafta yarışmacılar elenmeye devam ediyor. Survivor bu haftaki elenme adayları Ecem, Okay ve Hakan ve olmuştu. Peki, Survivor'da kim elendi? İşte Survivor son bölümde yaşananlar ve adaya veda eden isim...

Survivor son bölümü izleyicileri ekran başına kilitledi. Üç dokunulmazlık oyunun sonrasında eleme adayları Türkiye takımından çıkmıştı. Ecem, Hakan ve Okay’ın eleme adayı olarak belirlendiği yarışmada SMS oylaması sonucu Survivor Ecem elendi. Survivor’da elenen ismin belli olduğu ada konseyi öncesinde oynanan ödül oyunu ise nefesleri kesti. Son ana kadar mücadelenin sürdüğü yarışta ödül oyununu kazanan takım Türkiye oldu. İşte Survivor son bölümde merak edilen her şey…

SURVİVOR’DA ELENEN İSİM: ECEM ONARAM

SURVİVOR İLETİŞİM OYUNU

Murat Ceylan: İletişim oyununa hoş geldiniz. Atakan geçen hafta çok üzülmüştün, bu hafta yeni bir şans. Ne düşünüyorsun?

Atakan: Geçtiğimiz hafta kaybedince bir duygu boşalması yaşadım. Bugün bunu kazanmak istiyorum. Dış dünya ile haberleşebilmek gerçekten büyük önem taşıyor. Bence bu oyun dokunulmazlık oyunu sonrasında en değerli oyundu. Umarım kazanan kişi olurum.

Survivor iletişim oyununu erkeklerde kazanan isim Atakan oldu. Atakan iletişim ödülü için beraberinde götüreceği iki kişi olarak Okay ve Yusuf’u seçti.

Survivor’da iletişim oyununda kadınlarda kazanan isim ise Seda oldu. Melisa ve Büşra’yı seçti.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNU

Murat Ceylan: Yeni bir ödül oyununa hoş geldiniz. Hava bugün çok sıcak ve parkur da çok zorlu ama ödül mükemmel. Zor oyuna çıkacaksınız adada durumlar nasıl?

Seda: 1 ayı geride bıraktı. Son ödül oyunun biz aldık, motivasyonumuz çok yüksek. Adadan buraya kazanacağız diyerek geldik ve kazanacağız.

Türkiye ödül oyununu kazanan takım oldu.

Türkiye: 10 – Yunanistan: 8

SURVİVOR ADA KONSEYİ

Acun: Herkese merhaba. Bugün üç adayımızdan biri adaya veda edecek. Elenme adayları Ecem, Hakan ve Okay oldu. Üç isimden birinin macerası sona erecek.

Ecem: Benim için bu üzücü bir durum. Bu kadar erken kimse elenmek istemez. Ben daha sadece kendimi 1 hafta gösterebildim. Kalırsan göstermediğim zaman zarfında bu açığı kapatacağım. Hayırlısı olsun ama gidersem üzülürüm.

Okay: Açıkçası Melisa’yı yazdığım için önceden, kendisi belirtmişti senin adını söyleyeceğim demişti. Uzun yıllardır Survivor hayali kuruyordum. Ben hırs, azim, psikolojinin baskın olduğu ve her türlü Survivor şartına uygunluğu içimde barındığımı düşünüyorum. Hakkımızda hayırlısı.

Hakan: Ben burada hayallerimin resmini çiziyorum. Benim hayalim buraya gelmekten daha çok şampiyon olmak. Bana buraya gelmeden önce erkenden elenirsin dendi. Bu sözlere inat burada daha çok kalmak başarılı olmak istiyorum. Herkesin hakkında hayırlısı olsun.

Acun: Melisa iletişim oyunun biraz sorun yaşadın.

Melisa: İki iletişim ödülü geçirdik. Mesajlaşıyoruz. Melisa nasılsın demesi bana garip geldi. Geçen ödülde de çıkamyınca sorun olduğunu düşündüm. Kendi içinde savaş veriyorum. Uyuyamıyorum, oyun performansımı da etkileniyorum.

Acun: Çocuk için, hamile eş için böyle görüştürme durumları yaptık ama sizin durumunuz için yapabileceğimiz bir şey yok. Bunun için ayrıcalık yapamayız.



