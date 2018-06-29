Survivor yarı final ve final tarihi belli oldu! Survivor finali ne zaman?

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Set ekibinden Alper Baycın’ın Dominik’te uğradığı alçak saldırı sonucu yaşamını yitirmesi hem Survivor ekibini hem de Survivor’ı izleyen milyonlarca kişiyi üzüntüye boğmuştu. Survivor yarı final ve final tarihleri değişti. İşte değişen final tarihleri…

SURVİVOR 2018 YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Survivor'ın yeni yarı finali bu akşam, final bölümü ise cumartesi akşamı (yarın) ekranlara gelecek.

NELER YAŞANMIŞTI?

Dominik Cumhuriyeti'nde 24 yaşındaki Survivor kameramanı Alper Baycın, 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Baycın’ın telefonunu ve çantasını almak isteyen gaspçılar, genci kalbinden bıçaklayıp öldürdü. Olayın ardından kaçan 2 zanlı da yakalandı.

Konuşmakta zorluk çeken Acun Ilıcalı, “İyi akşamlar diliyorum. Belki haberiniz vardır. Dün çok üzücü bir olay yaşadık. Çok değerli bir iş arkadaşımızı, Alper’imizi dün akşam haince bir saldırı sonrasında Dominik Cumhuriyeti’nde kaybettik. Gencecik bir arkadaşımız, kardeşimiz çok üzücü bir şekilde saldırıya uğradı. Çok konuşabileceğimiz bir şey yok. Kadere inanan biriyim. Ani bir şekilde sevdiğimizi kaybedince yıkım oluyor. Kendisi çok değerli bir kardeşimizdi. Ailesine başsağlığı diliyorum. Bu durumda bir yayın yapmamız söz konusu değil. Bu akşamlık yayınımızı kapatıyoruz. Bir kez daha bütün ailesine baş sağlığı diliyorum. Benim biricik kardeşim huzur içinde yat” diyerek canlı yayını iptal etmişti.