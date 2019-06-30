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Survivor yarı finalistler kimler oldu? İki isim eleme potasına girdi!
Survivor yarı finalistler kimler oldu? İki isim eleme potasına girdi!
Survivor'ın son bölümünde heyecan, emek, hırs ve daha birçok duygu birbirine karıştı. Yunan finalistler Dalaka, Dimitra, Afroditi ve Nikos kendi arasında; Türk finalistler Seda, Yusuf, Emre ve Okay kendi aralarında yarıştı. Her şeylerini ortaya koyan yarışmacılar arasından ikişer kişi Pazar akşamı yapılacak eleme potasına çıkacak.
Sozcu.com.tr
Magazin 30 Haziran 2019 - 00:30

Survivor’da son oyunda dev bir mücadele vardı. En iyi yarışmacılar izleyicilere heyecanlı anlar yaşandı. Birinci oyunda ilk yenilen Emre oldu. İkinci oyunda da Seda yenildi. Pazar akşamı Emre ile Seda eleme potasında yer alacak. Pazartesi akşamı ise Bodrum’da yapılacak dev final ile 2019 Survivor şampiyonu belli olacak.

SEDA’NIN BÜYÜK ŞANSSIZLIĞI

Okay ile karşı karşıya gelen Seda atışlarda büyük şanssızlık yaşadı.

OKAY ADETA ŞOV YAPTI

Seda ile karşı karşıya gelen Okay, atışlarda rakibinin gerisinde kalmasına rağmen sayıyı almayı başaran isim oldu…