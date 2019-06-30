Survivor yarı finalistler kimler oldu? İki isim eleme potasına girdi!

Survivor'ın son bölümünde heyecan, emek, hırs ve daha birçok duygu birbirine karıştı. Yunan finalistler Dalaka, Dimitra, Afroditi ve Nikos kendi arasında; Türk finalistler Seda, Yusuf, Emre ve Okay kendi aralarında yarıştı. Her şeylerini ortaya koyan yarışmacılar arasından ikişer kişi Pazar akşamı yapılacak eleme potasına çıkacak.