Survivor yarı finalistler kimler oldu? İki isim eleme potasına girdi!
Survivor’da son oyunda dev bir mücadele vardı. En iyi yarışmacılar izleyicilere heyecanlı anlar yaşandı. Birinci oyunda ilk yenilen Emre oldu. İkinci oyunda da Seda yenildi. Pazar akşamı Emre ile Seda eleme potasında yer alacak. Pazartesi akşamı ise Bodrum’da yapılacak dev final ile 2019 Survivor şampiyonu belli olacak.
SEDA’NIN BÜYÜK ŞANSSIZLIĞI
Okay ile karşı karşıya gelen Seda atışlarda büyük şanssızlık yaşadı.
OKAY ADETA ŞOV YAPTI
Seda ile karşı karşıya gelen Okay, atışlarda rakibinin gerisinde kalmasına rağmen sayıyı almayı başaran isim oldu…