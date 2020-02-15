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Survivor yarışmacı kadrosunda kimler var? 2020 Survivor yarışmacıları listesi…
Survivor yarışmacı kadrosunda kimler var? 2020 Survivor yarışmacıları listesi…
Survivor'ın başlaması için artık çok kısa bir süre kaldı. Şampiyon olabilmek için hem fiziksel hem de psikolojik olarak mücadele edecek Ünlüler ve Gönüllüler takımlarında hangi isimlerin yer aldığını haberimizden öğrenebilirsiniz. Peki Survivor yarışmacıları kimler? İşte 2020 Survivor hakkında merak edilenler...
Magazin 15 Şubat 2020 - 09:06

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışması bu yıl 16 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. Geçtiğimiz senelerde kış aylarında ekranların en çok izlenen yarışmalarından olan Survivor bu sene de heyecan yaratmayı hedefliyor. İşte yarışmacı kadrosu…

SURVİVOR 2020 YARIŞMACI KADROSU

SURVİVOR ÜNLÜLER TAKIMI

Barış Murat Yağcı

Mert Öcal

Şaziye İvegin Üner

Uğur Pektaş

Sercan Yıldırım

Derya Can Göçen

Parviz Abdullayev

Aycan Yanaç

Elif Yıldırım Gören

Tuğba Melis Türk

Ersin Korkut

 

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Yasin Obuz

Cemal Can Canseven

Ceyhun Uzun

Evrim Keklik

Fatma Günaydın

Makbule Günaydın

Meryem Kasap

Nisa Bölükbaşı

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Tayfun Erdoğan

Burak Yurdugör

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