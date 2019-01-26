Survivor yarışmacıları belli oldu! İşte Survivor 2019 yarışmacı kadrosu…

Survivor, başlamasına kısa bir süre kala yarışmacılar da belli oldu. Belirlenmesi için anket yapılan Survivor yarışmacılarının belli olduğu rogramın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Her sene farklı bir formatla ekranlara gelen Survivor bu sene Türkiye ve Yunanistan takımlarının yarışına sahne olacak. Survivor 2019 kadrosunda yer alacak 12 yarışmacı belirlendi. İşte Survivor yarışmacıları 2019…

SURVİVOR YARIŞMACILARI

1- Hakan Kanık

2- Seda Ocak

3- Kader Karakaya

4- Melisa Emirbayer

5- Ecem Onaran

6- Hikmet Tuğsuz

7- Atakan Işıktutan

8- Büşra Yalçın

9- Sude Burcu

10- Okay Köksal

11- Bora Edin

12- Yusuf Karakaya

“SURVİVOR’IN YENİ ADASINA İLK ADIMI BEN ATTIM”

Survivor adasından ilk fotoğrafını paylaşan Ilıcalı, “Survivor’ın yeni adasına ilk adımı ben attım. Survivor Türkiye – Yunanistan 2 Şubat Cumartesi akşamı TV8’de. Bence kaçırmayın” ifadelerini kullanarak müjdeli haberi verdi.

SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, Survivor’ın yayın tarihini açıkladı. Bu yıl, 13. sezonuyla ekrana gelecek olan Survivor, 2 Şubat 2019 tarihinde ilk bölümüyle başlayacak.