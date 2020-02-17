Survivor yarışmacıları kimler? Survivor 2020 Ünlüler ve Gönüllüler kadrosunda hangi isimler var?

Survivor yarışmacıları kimler? Survivor 2020 Ünlüler ve Gönüllüler kadrosunda hangi isimler var?

Survivor yarışmasında ilk bölüm geride kaldı. Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yarışmasının ilk bölümü ardından bazı isimler dikkat çekti. Peki Survivor yarışmacıları kimler? İşte Ersin Korkut, Uğur Pektaş, Tuğba Melis Türk, Yasin Obuz, Evrim Keklik gibi isimlerin yer aldığı Survivor yarışmacı kadrosu.

Tv8’in izlenme rekorları kıran yarışması Survivor Ünlüler Gönüllüler’de ilk gün tamamlandı. Dokunulmazlık oyununun oynandığı yarışmada ilk eleme adayı da belli oldu. Ünlüler ve Gönüllüler takımlarında bazı izimler ilk bölümde göze çarptı. Peki Survivor 2020 yarışmacı kadrosunda kimler var? İşte Survivor yarışmacıları…

SURVİVOR 2020 YARIŞMACI KADROSU

SURVİVOR ÜNLÜLER TAKIMI

Barış Murat Yağcı

Mert Öcal

Şaziye İvegin Üner

Uğur Pektaş

Sercan Yıldırım

Derya Can Göçen

Parviz Abdullayev

Aycan Yanaç

Elif Yıldırım Gören

Tuğba Melis Türk

Ersin Korkut

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Yasin Obuz

Cemal Can Canseven

Ceyhun Uzun

Evrim Keklik

Fatma Günaydın

Makbule Karabudak

Meryem Kasap

Nisa Bölükbaşı

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Tayfun Erdoğan

Burak Yurdugör

“SANKİ MEKANIN SAHİBİ”

Survivor Panorama’da tartışılan bölümde Hakan Hatipoğlu, Yasin’in ada yaşamına ve Survivor’a olan adaptasyonuyla alakalı ‘Yasin sanki mekanın sahibi’ ifadelerini kullandı.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020 yarışmasının ilk dokunulmazlık oyunu tamamlandı ve kazanan takım belli oldu. Ünlüler Gönüllüler arasındaki kıyasıya yarışta 9-9 tamamlanan parkur oyunları ardıdan Elif ve Meryem, Sercan ile Ardahan yarışları kazanan takımı belirledi. Yapılan son oyunda Sercan Yıldırım ve Elif Yıldırım Gören rakiplerini eleyerek dokunulmazlık sembolünü Ünlüler takımına kazandırdı. Dokunulmazlık ödülünü Secan Yıldırım alırken, Gönüllüler takımı ada konseyinde yapılacak oylamayla bir kişiye veda etmek zorunda kalacak.

SURVİVOR'DA İLK KAVGA

Kora kor mücadele yaşanırken Parviz Abdullayev ile Yasin Obuz birbirine girdi. Tartışma sırasında iki yarışmacı da geri adım atmadı.