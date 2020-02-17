Survivor yarışmacıları kimler? Survivor 2020 Ünlüler ve Gönüllüler kadrosunda hangi isimler var?

Tv8’in izlenme rekorları kıran yarışması Survivor Ünlüler Gönüllüler’de ilk gün tamamlandı. Dokunulmazlık oyununun oynandığı yarışmada ilk eleme adayı da belli oldu. Ünlüler ve Gönüllüler takımlarında bazı izimler ilk bölümde göze çarptı. Peki Survivor 2020 yarışmacı kadrosunda kimler var? İşte Survivor yarışmacıları…
SURVİVOR 2020 YARIŞMACI KADROSU
SURVİVOR ÜNLÜLER TAKIMI
Barış Murat Yağcı
Mert Öcal
Şaziye İvegin Üner
Uğur Pektaş
Sercan Yıldırım
Derya Can Göçen
Parviz Abdullayev
Aycan Yanaç
Elif Yıldırım Gören
Tuğba Melis Türk
Ersin Korkut
SURVİVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMI
Yasin Obuz
Cemal Can Canseven
Ceyhun Uzun
Evrim Keklik
Fatma Günaydın
Makbule Karabudak
Meryem Kasap
Nisa Bölükbaşı
Sadık Ardahan Uzkanbaş
Tayfun Erdoğan
Burak Yurdugör
“SANKİ MEKANIN SAHİBİ”
Survivor Panorama’da tartışılan bölümde Hakan Hatipoğlu, Yasin’in ada yaşamına ve Survivor’a olan adaptasyonuyla alakalı ‘Yasin sanki mekanın sahibi’ ifadelerini kullandı.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2020 yarışmasının ilk dokunulmazlık oyunu tamamlandı ve kazanan takım belli oldu. Ünlüler Gönüllüler arasındaki kıyasıya yarışta 9-9 tamamlanan parkur oyunları ardıdan Elif ve Meryem, Sercan ile Ardahan yarışları kazanan takımı belirledi. Yapılan son oyunda Sercan Yıldırım ve Elif Yıldırım Gören rakiplerini eleyerek dokunulmazlık sembolünü Ünlüler takımına kazandırdı. Dokunulmazlık ödülünü Secan Yıldırım alırken, Gönüllüler takımı ada konseyinde yapılacak oylamayla bir kişiye veda etmek zorunda kalacak.
SURVİVOR'DA İLK KAVGA
Kora kor mücadele yaşanırken Parviz Abdullayev ile Yasin Obuz birbirine girdi. Tartışma sırasında iki yarışmacı da geri adım atmadı.