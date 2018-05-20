Survivor yarışmacısı kolunu kendisi kırdı! Acun’a sert çıktı

Survivor 2018 yeni bölüm tanıtımında dokunulmazlık oyunu sırasında Sema beklenmedik bir hareket yaptı. Daha önce çatlak olan kolunu bençe vurarak kırdı. Sema, Survivor doktoru Metin Kuş'un "Pişman mısın?" sorusunu da "Değilim." diye yanıtladı.

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Survivor yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Yeni bölüm tanıtımında Sema sakatlığına isyan ederek kolunu bençe vurdu. “Kırılacaksan kırıl” diyerek kolunu bençe vuran Sema’ya, doktor Metin Kuş müdahale etti. Sema, Metin Kuş’a pişman olmadığını söyledi.

ACUN’A SERT ÇIKTI

Acun Ilıcalı, Sema’ya “İnsan çatlak ve iyileşmekte olan elini niye kalkıp bu şiddette vurur da, belki bir daha kırar. Bundan sonra bir kez daha böyle bir şey yaşayacak mıyız?” dedi. Sema da, “Onu bilemeyiz” diye yanıtladı.

BÜYÜK ÖDÜLÜ BU GECE AÇIKLAYACAK

Acun, “Yaptığımız toplantı sonucunda verdiğimiz kararla, Survivor tarihinde hiç verilmemiş bir ödül söz konusu… Survivor tarihi içindeki en büyük ödül olacak. Bunu sonuna kadar hak ediyorsunuz. Olağanüstü bir sezon yaşatıyorsunuz bize. Biz de size birleşme sonrasındaki haftalar için sürprizler hazırlıyoruz. Sizin için unutulmaz bir Survivor olmasını istiyoruz. ” demişti. Acun, heyecanla beklenen Survivor tarihinin en büyük ödülü bu gece açıklayacak.

