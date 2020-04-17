Survivor Yasin kimdir? Yasin Obuz aslen nereli, kaç yaşında ve mesleği ne?

Survivor Yasin kimdir? Yasin Obuz aslen nereli, kaç yaşında ve mesleği ne?

Survivor 2020'nin renkli yarışmacılarından Yasin Obuz, hayatı en fazla merak edilen isimlerden. Yarışmadaki tavır ve konuşmalarıyla dikkat çeken Survivor Yasin'in nereli ve kaç yaşında olduğunun yanı sıra mesleği de merak ediliyor. Peki Survivor Yasin Obuz kimdir? İşte Yasin Obuz'un hayatı hakkındaki bilgiler...

Survivor 2020 Gönüllüler takımında mücadele eden Yasin Obuz, bu yılki yarışmada ön plana çıkan isimler arasında. Hem tavırlarıyla hem de yarışmalardaki performansıyla dikkat çeken Survivor Yasin Obuz’un merak edilen hayatı hakkındaki tüm detaylar yazımızda…

YASİN OBUZ KİMDİR?

21 Kasım 1988'de Diyarbakır’da doğan ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor.

İlk spor lisansı 1998’de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunların yanı sıra,çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı.

Üniversitede mutfağa merak saldığı için yemek yapmayı öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu fark eden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg'da yaşadı ve yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittiği ülkelerin mutfak kültürlerini, eğlence tarzlarını, yaşayış biçimlerini gözlemledi. Şimdi kendisine ait küçük bir işletmesi var.

Geçen sezon Masterchef yarışmasına katılan Yasin bu şekilde Survivor’a seçildi.

ACUN ILICALI’DAN YASİN’E UYARI

Survivor’ın yeni bölümünde Acun Ilıcalı, Yasin Obuz’u Evrim’e olan konuşmaları nedeniyle ciddi şekilde uyardı. Ilıcalı, Yasin’e ‘Senin Evrim ile konuşma şeklinden hiç mutlu değilim haberin olsun.’ ifadelerini kullandı.