Survivor Yasin kimdir? Yasin Obuz aslen nerelidir, kaç yaşındadır?

Ekranların en çok takip edilen yarışma programı Survivor’da finale artık çok az bir zaman kaldı. Survivor’da bu akşam yarı final heyecanı yaşanacak ve Cemal Can, Yasin ve Barış arasından bir isim daha adaya veda edecek. Survivor’da finale kalma şansı bulunan Yasin Obuz kimdir sorusu internette en çok aratılan konuların başında geliyor. İşte Survivor Yasin Obuz’un hayatı…

Survivor 2020'nin finaline artık sayılı zaman kaldı. Dün akşam yapılan eleme konseyinde SMS sonuçlarıyla birlikte adaya veda eden isim Berkan oldu. Üç yarışmacının kaldığı Survivor 2020'de, 14 Temmuz Salı akşamı İstanbul'da yapılacak final ile şampiyon belli olacak. Final şansını koruyan Yasin Obuz'un hayatı merak ediliyor. İşte Yasin Obuz'un yaşı ve memleketi…

SURVİVOR YASİN KİMDİR?

Survivor Yasin Obuz, 21 Kasım 1988’de Diyarbakır'da doğdu. 3 kardeş olan Yasin Obuz çocukluğundan beri spor yapıyor. İlk spor lisansı 1998'de çıktı. Amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunun yanında çocukken 2 yıl jimlastik yaptı, voleybol ve basketbolda oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesi'nde okudu. Üniversite yıllarında spor olarak fitness yaptı.

Üniversitede mutfağa merak saldı ve yemek öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu farkeden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg’da yaşadı. Yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittigi ülkelerin mutfak kültürlerini eglence tarzlarını yaşayış biçimlerini gözlemledi. Küçük bir işletmesi var ve geçen sezon Masterchef yarışmasına katıldı ve oradan Survivor'a seçildi.