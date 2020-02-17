Survivor Yasin Obuz’un böcek korkusu

Ünlüler-Gönüllüler formatı ile dün akşam yayınlanmaya başlayan Survivor 2020’yi izleyenler birbirinden farklı duyguları bir arada yaşadı. Gönüllüler takımından Ceyhun’un hayat hikayesi ile hüzünlenen seyirciler, adını MasterChef yarışması ile duyuran Yasin Obuz’un açıklamaları ve sonrasında yaşadığı böcek korkusu ile bol bol kahkaha attı. Programın formatı gereği zor şartlar altında yaşamaları gerektiğini söyleyen Yasin, kendisinin buna hazırlıklı olduğunu söyleyerek ‘Amazon Orman Çocuğuyum’ şeklinde bir açıklamada bulundu. Yasin’in bu kendine güvenen açıklamalarının ardından yaşadığı böcek korkusu ise son derece komik anların yaşanmasına neden oldu.