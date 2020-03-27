Survivor Yasin ve Evrim arasında romantik anlar

Survivor 2020 yarışmacıları Yasin ve Evrim arasındaki diyalog ise sosyal medyanın gündemine girdi. İki yarışmacının samimi halleri uzun süre konuşulacak gibi...

Survivor’da son haftalarda ödül oyunlarının çoğunu kaybeden gönüllüler takımı adada açlıkla mücadele ediyor. Bu durumun en çok etkilediği isim ise Yasin Obuz oldu.

Dış görünüşünden çok zayıfladığı belli olan Yasin’e, arkadaşları da takılmadan edemedi. Sık sık Evrim’e takılan Yasin halinin olmadığını söyleyerek Evrim’e takılamadığını ama yemek yediği zaman eski haline döneceğini söyledi. Evrim ise kilo veren Yasin’e iltifatlar yağdırdı.

Evrim “Yasin’in gözlerine en iyi ben bakarım” diyerek omzuna yaslandı; yetmedi Yasin’e “Böyle çok yakışıklısın” diyerek iltifat etti. O anlar acunn sitesinde paylaşıldı. ‘Çok tatlı ve yakışıklısın Yasin’ diyen Evrim başını ise Yasin’in omzundan alamadı.