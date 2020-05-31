Survivor Yunus Emre kimdir? Yunus Emre Özden kaç yaşında, mesleği nedir?

Survivor'da adım adım finale gidiliyor. Yarışmanın dikkat çeken isimlerinden biri de Yunus Emre Özden. Oyunlardaki performansıyla dikkat çeken yarışmacı zaman zaman gergin tavırlarıyla da dikkat çekiyor. Peki Survivor Yunus Emre Özden kimdir? Yunus Emre kaç yaşında ve mesleği nedir?

Ekranların izlenme rekorları kıran yarışma programı Survivor’ın Ünlüler takımında yer alan yarışmacısı Yunus Emre Özden’in hayatı merak edilyior. Yarışmada finale yaklaşılırken Yunus Emre hem performansı hem de tartışmalarla gündemdeki yerini koruyor. Peki Survivor Yunus Emre Özden kimdir? İşte Yunus Emre Özden’in biyografisi…

SURVİVOR YUNUS EMRE ÖZDEN KİMDİR?

29.03.1993 İstanbul/Silivri'de doğan ve hala Silivri'de ikamet eden model, 1.85 boyunda ve 82 kilo. 2 çocuklu ailenin tek oğlu olan Survivor Yunus Emre, Açıköğretim Fakültesi'nde Ulaştırma Lojistik okuyor.

Lise hayatında yaşadığı bir rahatsızlık sonucu çok kilo aldığını ve okuldayken aldığı kilolarla çok dalga geçildiği için okulu bir türlü sevemediğini ifade eden Yunus Emre, bu sebeple tedavisi sona erdiğinde okul çıkışı şehir stadında koşarak 96 kilodan 64 kiloya düşmeyi başarmış.

17 yaşına geldiğinde başvuru yaptığı ajanslarla katalog çekimleri yapmaya başlayan Yunus Emre, 18-19 yaşlarında Fashion Week’lerde çıkmaya başladıktan sonra modelliğin bir parçasının da spor olduğunu ve bu nedenle kum torbasının başında saatler geçirdiğini, küçüklüğünde ise hep dövüşçü olmayı hayal ettiğini fakat ailesinin buna izin vermediğini söylüyor.