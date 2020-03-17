Survivor Yunus Emre Özden kimdir? Yunus’un aile özlemi duygulandırdı

Survivor yarışmasında birleşme partisine yaklaşılırken, yarışmacılar da ada şartları ile mücadelesini sürdürüyor. Açlığın yanı sıra aile özlemi de yarışmacıları zorluyor. Adaya sonradan dahil olan Yunus Emre Özden'de iletişim oyunu öncesi duygusal anlar yaşadı. Peki Survivor Yunus Emre Özden kimdir?

1993 İstanbul doğumlu olan Yunus Emre Özden, Survivor’da Gönüllüler takımı için mücadele ediyor. Elenen yarışmacıların ardından adaya sonradan katılan Yunus Emre Özden, sakatlık sonrasında takıma katıldı ve yarışmalardaki yerini aldı. Dünyanın en zor yarışmalarından biri olan Survivor’da açlığın yanı sıra aile özlemi de yarışmacıları oldukça zorluyor. Yarışmacılar özellikle iletişim oyunlarında duygusal anlar yaşıyor. Son olarak Yunus Emre Özden, ailesini özlediğini dile getirdi. Peki Yunus Emre Özden kimdir? Yunus Emre Özden kaç yaşındadır?

YUNUS EMRE ÖZDEN KİMDİR?

29.03.1993 İstanbul/Silivri'de doğan ve hala Silivri'de ikamet eden model, 1.85 boyunda ve 82 kilo. 2 çocuklu ailenin tek oğlu olan Survivor Yunus Emre, Açıköğretim Fakültesi'nde Ulaştırma Lojistik okuyor.

Lise hayatında yaşadığı bir rahatsızlık sonucu çok kilo aldığını ve okuldayken aldığı kilolarla çok dalga geçildiği için okulu bir türlü sevemediğini ifade eden Yunus Emre, bu sebeple tedavisi sona erdiğinde okul çıkışı şehir stadında koşarak 96 kilodan 64 kiloya düşmeyi başarmış.

17 yaşına geldiğinde başvuru yaptığı ajanslarla katalog çekimleri yapmaya başlayan Yunus Emre, 18-19 yaşlarında Fashion Week’lerde çıkmaya başladıktan sonra modelliğin bir parçasının da spor olduğunu ve bu nedenle kum torbasının başında saatler geçirdiğini, küçüklüğünde ise hep dövüşçü olmayı hayal ettiğini fakat ailesinin buna izin vermediğini söylüyor.

Daha sonrasında spor salonuna gelen profesyonel kick boxer, güreşçi ve karetecilerle yaptığı antremanlarda onlardan daha iyi olduğunu fark eden Yunus Emre, MMA dövüşlerine katılmaya başlıyor. 2019'da Türkiye 3.'sü, İstanbul 2.'si olan Yunus Emre, şu anda modellik ve yardımcı oyunculukla ilgilendiğini, aksiyon filmi çekmek ve dövüş kulübü sahibi olmak gibi hayalleri olduğunu ifade ediyor.

MMA federasyonunun bile hocam diyerek hitap ettiği bir manken dövüşçü olduğunu söyleyen Yunus Emre, MMA’nın kötülüklerden arınma yolu ve kendi çapında başarısızlıklardan başarılar çıkarma öyküsü olduğunu düşünüyor.