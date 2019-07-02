Survivor Yusuf’tan Hikmet itirafı!

Survivor 2019 şampiyonu Yusuf Karakaya, Survivor Panorama programına katıldı ve yaşadıklarını anlattı. Program Bodrum Kalesi'nde düzenlendi ve bu sezonda yarışan birçok isim katıldı. Finalist Seda Ocak, şampiyon olamadığı için ilk birkaç saat üzüldüğünü ancak sonradan kendini güçlü hissettiğini ve finale çıkmayı başardığını belirterek "Artık üzgün değilim, mutluyum." dedi.

Yusuf Karakaya “Bir şampiyon olacaktı. Bana nasip oldu. Çok mutluyum. Dün akşam Sema abla beni tebrik etti. Teşekkür ederim.Şampiyonluk anonsundan sonra hiçbir şey hatırlamıyorum. Herkese sarılmışım. Tarifi mümkün değil. Bana destek olanlara teşekkür ediyorum.” dedi.

YUSUF’TAN HİKMET İTİRAFI

“Seni en çok zorlayan yarışmacı kimdi?” sorusuna Yusuf: “Türk Yunanken kolay gördüğümüz sayılara gidiyorduk. Takım benle Hikmeti seçiyordu. Türkiyeyi en güzel şekilde temsil etmeye çalıştık.Takımlar karıştı. Siyah takımken yine aynı stratejiyi yaptık. Takım kırılıyordu. Biz de Hikmet, Seda ve Afroditiyi kıralım dedik. O sırada Yusuf-Hikmet rekabeti arttı. Yarışmayı en çok sevdiğim kişi Hikmet’tir. Ne kadar fikir ayrılıklarımız olsada. Ben de güçlü birine karşı daha iyi performans sergileyebiliyorum. Rekabeti en çok sevdiğim Hikmetti.” şeklinde yanıt verdi.

HİKMET: YARIM KALAN HİKAYEYİ TAMAMLAMAK İSTİYORUM

Hikmet “Yusuf’u tebrik ederim. Talihsiz bir kaza geçirdim. Ameliyatım neredeyse bir gün sürdü. Neredeyse bacağım koptu. Survivor çok iyi başladı. Hiçbir zorluk çekmedim. İlk gün gittiğim zaman kendi evimde gibi yaşadım. Survivor çok zordu. Ama orada giderken özlemi, açlığı bilerek gittim. Sakatlanmasaydım şampiyon olur muydum bilmiyorum. İleride yeniden iyileşmek ve yarışmak, yarım kaldığım şeyi tamamlamak isterim.” dedi.

SEMA MI SEDA MI TARTIŞMASI!

Survivor Panorama şampiyonun hikayesi özel bölümünde Seda mı Sema mı tartışması yaşandı…





