Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Survivor’a katılacak sürpriz isim belli oldu
Survivor’a katılacak sürpriz isim belli oldu
Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmasında, Acun Ilıcalı Türk takımına sürpriz bir ismin katılacağını açıklamıştı. O ismin daha önce de Survivor'da yarışan Sabriye Şengül olduğu ortaya çıktı
Magazin 20 Şubat 2019 - 14:31

Acun Ilıcalı, Survivor’da Türk takımına sürpriz bir ismin katılacağını açıklamıştı. Ilıcalı: “Zorlu bir sezondayız. Yunan takımına önemli bir takviye geliyor. Önümüzdeki günlerde. Dünya çapında bir yarışmacı gelecek. Bizim takımımıza da sürpriz bir isim gelecek” ifadelerini kullanmıştı.

sabriye

sabriye

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Acun Ilıcalı, Türk takımına katılacak kişi için herhangi bir ipucu vermedi ama Sabriye Şengül, Survivor da Türk takımına katılacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

Son güncelleme: 15:38 - 20.02.2019
Etiketler