Survivor’a katılacak sürpriz isim belli oldu
Acun Ilıcalı, Survivor’da Türk takımına sürpriz bir ismin katılacağını açıklamıştı. Ilıcalı: “Zorlu bir sezondayız. Yunan takımına önemli bir takviye geliyor. Önümüzdeki günlerde. Dünya çapında bir yarışmacı gelecek. Bizim takımımıza da sürpriz bir isim gelecek” ifadelerini kullanmıştı.
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Acun Ilıcalı, Türk takımına katılacak kişi için herhangi bir ipucu vermedi ama Sabriye Şengül, Survivor da Türk takımına katılacağını sosyal medya hesabından duyurdu.