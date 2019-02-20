Survivor’a katılacak sürpriz isim belli oldu

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmasında, Acun Ilıcalı Türk takımına sürpriz bir ismin katılacağını açıklamıştı. O ismin daha önce de Survivor'da yarışan Sabriye Şengül olduğu ortaya çıktı

Acun Ilıcalı, Survivor’da Türk takımına sürpriz bir ismin katılacağını açıklamıştı. Ilıcalı: “Zorlu bir sezondayız. Yunan takımına önemli bir takviye geliyor. Önümüzdeki günlerde. Dünya çapında bir yarışmacı gelecek. Bizim takımımıza da sürpriz bir isim gelecek” ifadelerini kullanmıştı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Acun Ilıcalı, Türk takımına katılacak kişi için herhangi bir ipucu vermedi ama Sabriye Şengül, Survivor da Türk takımına katılacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

