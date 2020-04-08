Survivor’a son bölümde kim veda etti? Survivor’da elenen isim belli oldu

Televizyonların en sevilen yarışmalarından olan Survivor'da dün akşam nefes kesen anlar yaşandı. Her hafta Salı günleri yapılan eleme konseyinde bu hafta adaya Ünlüler takımından bir kişi veda etmek zorunda kaldı. Pazar akşamı yapılan oylamada Parviz ve Ezgi iki eleme adayı olmuştu. Bu akşam ise Ezginin en iyi iki kadın yarışmacıdan biri seçilmesi sonrası eleme potasından çıkmış oldu ve eleme adayı olarak bir isim söyleyen kişi konumuna geçti. Haftanın en iyi iki yarışmacısı olarak Aycan ve Ezgi belirlendi. Aycan eleme adayı olarak Mert ismini söylerken, Ezgi ise Ersin'i eleme adayı olarak gösterdi. Böylece Ersin, Mert ve Parviz haftanın eleme adayları olarak belirlenmiş oldu

SURVİVOR'A VEDA EDEN İSİM KİM OLDU?

Seyircilerden en az oyu alarak bu hafta Survivor'a veda eden isim Parviz Abdullayev olarak seçildi. Acun Ilıcalı eleme konseyinde Survivor'da ilk kez yaşanan bir gelişmeyi de paylaştı. Ilıcalı açıklamalarında; “10 yıldan fazla bir süredir bu yarışmayı sunuyorum ilk defa iki kadın yarışmacının haftanın en iyisi olarak seçildiğini görüyorum.” ifadelerini kullandı.

