Survivor’da 2. dokunulmazlığı kim aldı? Eleme adayı kim oldu?

Survivor’da 2. dokunulmazlığı kim aldı? Eleme adayı kim oldu?

Survivor 2020'de artık sona doğru yaklaşılıyor. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu bu akşam gerçekleştirildi. Yarışmacılar hem psikolojik hem de fiziksel olarak son güçlerini kullanıyor. Bu akşam oynanan 2. dokunulmazlık sonrasında bir eleme adayı daha belli oldu. Dün akşam yapılan dokunulmazlık sonrası ilk eleme adayı Berkan olmuştu. İşte Survivor'da bu akşam yaşananlar...

Adım adım finale yaklaşılan Survivor 2020’de bu akşam 2. dokunulmazlık oyunu heyecanı vardı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda yarışmacılar tüm gücünü ortaya koyarken, final dörtlüsüne kalabilmek için mücadele etti. Dün yapılan haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan Sercan olmuş ve eleme adayı olarak Berkan’ı seçmişti. Survivor’ın bu akşmaki 2. dokunulmazlık oyunu da nefesleri kesti. Dokunulmazlık oyunu ardından ise ada konseyi düzenledi. İşte Survivor’da ikinci eleme adayı…

SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2020’nin bu akşmaki 127. yeni bölümünde haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Dün yapılan ilk dokunulmazlık mücadelesini Sercan Yıldırım kazanmış ve eleme adayı olarak Berkan’ı söylemişti. Bu akşamki nefes kesen 2. dokunulmazlık oyununu ise Cemal Can kazanmayı başardı. Cemal Can, konseyde ikinci eleme adayı olarak Sercan Yıldırım ismini verdi. Böylece haftanın ilk iki eleme adayı Berkan ve Sercan oldu.

Cemal Can: ” İnce eleyip sık dokuyacağım kendime göre bir adalet terazim var. Bunca emeğimin karşılığında bir isim söyleme hakkım varsa çok güzel bir konuşma yapıp o ismi söyleyeceğim”

KONSEYDE KEYİFLİ ANLAR

Survivor’da bu akşamki ikinci dokunulmazlık oyunu ardından ada konseyinde toplanıldı. Acun Ilıcalı konseyde yarışmacılara “Türkiye’ye döndüğünüz ilk gün ne yapacaksınız?” ve “Elenen hangi yarışmacının şu anda adada olmasını isterdiniz?” sorularını yöneltti. Sorular üzerine Acun Ilıcalı ve yarışmacılar arasında keyifli sohbet gerçekleşti.

Cemal: ” Sabah aile kahvaltısı sonra kulaklığı takıp bütün Ataşehir’i 2 saatte yürüyorum”

Acun Ilıcalı: ” Yürüyebileceğine emin misin sen”

Cemal:” Ben hep yürüyorum, her yere yürüyerek gidiyorum.”

ELENEN HANGİ YARIŞMACININ ŞU ANDA ADADA OLMASINI İSTERDİNİZ?

Acun Ilıcalı’nın yönelttiği soruya yarışmacıların yanıtı şöyle oldu;

Sercan => Aycan

Elif => Ersin

Berkan => Nisa

Cemal => Nisa

Yasin => Evrim

Barış => Şaziye