Survivor’da 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Sercan’dan Barış’a rest!

Survivor 2020'nin 31. yeni bölümünde bu akşam ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Haftanın ilk eleme adayının belirleneceği gecede Sercan ile Barış arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Peki Survivor'da bu hafta dokunulmazlığı kim kazandı?

Her hafta olduğu gibi bu pazar da Survivor’da ilk eleme adayı belirlenecek. Birleşme partisine bir adım daha yaklaşılırken yarışmacılar arasındaki tartışmalar da da artış yaşandı. Son olarak Gönüllüler takımına geçen Barış ile Mert arasında tartışma yaşanmıştı. Bu akşam ise haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu öncesinde Sercan Yıldırım ile Barış Yağcı arasında gergin anlar yaşandı. Dün oynanan dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazanmış ve avantaj yakalamıştı. Peki Survivor’da bu akşam 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

SURVİVOR’DA 2. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bu akşam ekranlara gelen yeni bölümde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Acun Ilıcalı’nın sunuculuğunu yaptığı yarışmada bu akşam dokunulmazlığı kazanan ekip bayrak yarışı sonunda belli oldu. Bu hafta dokunulmazlık oyununu bayrak yarışı sonrasında Ünlüler kazandı.

SERCAN’DAN BARIŞ’A REST!

Sercan ile Barış arasındaki tartışma geceye damgasını vurdu. Parkurda eşleşen iki yarışmacı oyun sonrasında gergin anlar yaşadı. Oyunu kaybeden Sercan torbayı Barış’a doğru fırlattı. Yarışı kazanan Barış Yağcı’da torbayı yakalayarak Sercan’a doğru attı. Bu hareketin ardından Sercan Yıldırım ‘Seninle daha işim bitmedi’ sözleriyle karşılık verdi. İşte ikili arasında geçen konuşmalar;

Sercan: Geç yerine geç.

Barış: Torbayı neden atıyorsun?

Sercan: Seninle daha işim bitmedi.

Barış: Torbayı attığın için.

Yasin: Gerek yok.

Sercan: Geç otur yerine akıllıca.

Barış: Ben torbayı attı diye ben de arkada…