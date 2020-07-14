Survivor’da 2019 şampiyonu kim olmuştu? İşte Survivor’da geçen yılın şampiyonu…

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığındaki Survivor yarışması her yıl büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İzleyiciler ise geçtiğimiz yıllarda kimlerin şampiyon olduğunu merak etmeye başladı. Özellikle 2019 yılında kimin şampiyon olduğu araştırılıyor. İşte 2019 Survivor şampiyonu...

Survivor yarışması geçtiğimiz yıl Türkiye-Yunanistan olarak yayınlanmıştı. Yayınlandığı her yıl izlenme rekorları kıran fenomen yarışma Survivor’da geçen yıl (2019) Türkiye birincisi Yusuf Karakaya olmuştu. Yunanistan şampiyonu ise Katerina Dalaka olmuştu.

SURVİVOR 2019 TÜRKİYE ŞAMPİYONU: YUSUF KARAKAYA

SURVİVOR 2019 YUNANİSTAN ŞAMPİYONU: KATERİNA DALAKA

YUSUF KARAKAYA KİMDİR?

2 Ekim 1994 Elazığ doğumlu Yusuf Karakaya, 14 yaşına kadar Elazığ’da yaşadı. Arkadaşının antrenmana çağırması sonucu kick boks ile tanıştı. Ailesi sporun çok gelecek getireceğini düşünmediği için kendisini başta desteklemedi; ama o hayallerinin peşinden gitmeye karar verdi. İnternetten takip ettiği bir kulüp vardı, ailesinden habersiz Antalya’ya gitti. Kulübün kapılarını ona açtılar, antrenörü kendisine büyük destek oldu. Salonda yatıp bütün gün antrenman yapıyordu, ilk girdiği Türkiye Şampiyonası’nda madalya kazandı. Daha sonra amatörde Türkiye geneli ve uluslararası birçok başarı yakaladı. (Devamı için tıklayınız)

SURVİVOR ŞAMİYONLARI (TÜM SEZONLAR)

2005: Uğur Pektaş

Kimileri onu Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Murat Komiser karakteriyle hatırlıyor ama Uğur Pektaş aslında Survivor’ın ilk şampiyonuydu.

Survivor bittikten üç yıl sonra kendisi gibi oyuncu olan Gamze Özçelik ile evlendi, çiftin Murathan isminde bir oğulları oldu ama sonra boşandılar.

Şöhret basamaklarını herkesten daha hızlı tırmanan Uğur Pektaş, Arka Sokaklar’dan sonra Kurtlar Vadisi Pusu dizisine transfer oldu.

2006: Derya Durmuşlar

Survivor Türkiye – Yunanistan'da Türkiye birincisi olan 50 yaşındaki Derya Durmuşlar, 2011 yılında Gelibolu İlçesi'da motosikletiyle yaptığı kazada yaşamını yitirdi.

Acun Ilıcalı her Survivor başlangıcı ve sonlarında Derya Durmuşlar’ı mutlaka anıyor.

2007: Taner Özdeş

Survivor Aslanlar-Kanaryalar yarışmasında Kanaryalar takımında olan ve şampiyonluk elde eden Taner Özdeş, All-Star’a da katılmış ancak kendini gösterememişti.

Taner Özdeş, heyecanlı ve hızlı konuşmasıyla tanınıyordu.

2010: Merve Oflaz

Survivor tarihinin ilk ve tek kadın şampiyonu olan Merve Oflaz, hafıza, dayanıklılık ve el becerisi gerektiren oyunlarda takım arkadaşlarına üstünlük sağladı.

Şampiyon olduktan sonra oyunculuk ve diksiyon eğitimi aldı. Muhteşem Yüzyıl, Kalbim 4 Mevsim, Güzel Köylü, Kertenkele gibi dizilerde oynadı.

2015’te ise All-Star’da tekrar Survivor deneyimi yaşadı ama yedinci haftada elendi.

Aradan geçen yıllar Merve’nin performansından çok şey götürmüştü.

2011: Derya Büyükuncu

Survivor Ünlüler-Gönüllüler adı altında yapılan ilk yarışmanın birincisi milli sporcu Derya Büyükuncu oldu. Ünlüler takımındaki arkadaşları arasında Nihat Doğan, Özge Ulusoy, Ebru Destan, Asena, Pascal Nouma ve Zeynep Tunuslu vardı.

Efsane kadro, efsane bir Survivor deneyimi yaşattı izleyenlere.

Pascal Nouma diskalifiye edilirken, Nihat Doğan yarışmada ikinciliğe kadar yükseldi.

Derya Büyükuncu’nun yakın olduğu takım arkadaşları Özge Ulusoy, Ebru Destan ve Asena’ydı.

2012: Nihat Altınkaya

Özellikle Yaprak Dökümü dizisiyle yıldızı parlayan Nihat Altınkaya, 2012 yılında katıldığı Survivor yarışmasını kazandıktan sonra ise oyunculuk kariyerini sürdürmeye devam etti.

Evli ve iki kız babası olan Altınkaya şu sıralar Star TV ekranlarında başlayan yeni dizi Söz’de Yarbay Erdem karakterine hayat veriyor.

2013: Hilmi Cem İntepe

Latin danslar üzerine başarılı bir geçmişi olan Hilmi Cem İntepe, ortağı olduğu dans okulunda eğitmenlik yapıyordu. Survivor’a katılan ve zaferle tamamlayan İntepe, yarışmadan sonra önce Muhteşem Yüzyıl’da kısa bir süre yer aldı sonra da Çalıkuşu dizisine transfer oldu. İntepe, kariyerine oyuncu olarak devam ediyor.

2014: Turabi Çamkıran

2015 Survivor All Star – Turabi Çamkıran

Lise yıllarından beri Break dans yapan Turabi, Tayland’a gidip Muay Thai dövüş sporu eğitimi aldıktan sonra bir süre kafes dövüşçüsü olarak hayatını sürdürdü. Turabi, “Benimle Dans Eder misin?” ardından “Yetenek Sizsiniz Türkiye”ye katılarak performans sergileyen Turabi, 2014 yılında düzenlenen Survivor ve 2015 yılında Survivor All Star’ı da kazanarak büyük bir başarı ve fan kitlesi elde etti. Turabi daha sonra Sabit Kanca 2 filminde rol aldı.

2016: Çağan Atakan Arslan

Son Survivor şampiyonu olan Atakan Arslan, 2017 Şubat ayında Serap Korkmaz ile dünyaevine girdi. Arslan şu sıralar ise ilk dizi projesi Söz’ün Geveze’si olarak rol alıyor.

2017: Ogeday Girişken

Survivor 2017’ye gönüllüler takımından katılan Ogeday Girişken, gösterdiği performansla yarışmada adından söz ettirdi. Survivor'da Adem ile birlikte Kıbrıs finaline kalan Ogeday Girişken şampiyon oldu.

2018: Adem Kılıççı

1986 Ağrı doğumlu olan Adem Kılıççı Millli Boksör olarak Türkiye'yi birçok platformda temsil etmişti. Gümüş, bronz ve altın madalya sahibi olan Adem Kılıççı farklı bir oylama türünün yapıldığı Survivor'da favori isimler arasında gösterilmesine rağmen ikinci sırada yer almıştı. Yarışma sonrası oylamanın programın takipçileri tarafından eleştirilmesine yönelik sessiz kalan Adem, Acun Ilıcalı'ya güvendiğini ifade etmişti. 2017’de de finale kalan ve elenen Adem bu yıl yapılan yarışmayı kazandı.



2019: Yusuf Karakaya

2 Ekim 1994 Elazığ doğumlu Yusuf Karakaya, 14 yaşına kadar Elazığ'da yaşadı. Arkadaşının antrenmana çağırması sonucu kick boks ile tanıştı. Ailesi sporun çok gelecek getireceğini düşünmediği için kendisini başta desteklemedi; ama o hayallerinin peşinden gitmeye karar verdi. İnternetten takip ettiği bir kulüp vardı, ailesinden habersiz Antalya'ya gitti. Kulübün kapılarını ona açtılar, antrenörü kendisine büyük destek oldu. Salonda yatıp bütün gün antrenman yapıyordu, ilk girdiği Türkiye Şampiyonası'nda madalya kazandı. Daha sonra amatörde Türkiye geneli ve uluslararası birçok başarı yakaladı.

18-19 yaşlarında artık bu işi profesyonel olarak yapması gerektiğini düşünmeye başladı, biletini aldı ve Tayland'a gitti. Hazır değildi ama para kazanması gerekiyordu, dövüşmeyi kabul etti. O bölgenin kemeri için Amerikalı rakibiyle maça çıktı. 4. rauntta rakibini nakavt ederek kazandı. Tayland'ın en büyük dövüş kulübü kendisine sponsor oldu. Tayland'ın en büyük 3 organizasyonuna çıktı ve nakavtla şampiyon oldu, kral ve kraliçe kupalarını kazandı. 1.5 yıl Tayland'da kaldıktan sonra Türkiye'den maç teklifi geldi. Zamanın en büyük dövüşçüsü Nieky Holzken ile dövüşmek için maça çıktı; ancak burnu kırıldı ve doktor kararı ile maç bitti. Sakatlığı çok uzun sürdü, 1.5 yılı hastanede 6 ameliyat ile geçti. 6 ay önce yeniden dövüşe başladı. Slovak rakibini 2 rauntta nakavt etti ve kazandı. Antrenmanlarına aktif olarak devam ediyor. En büyük hedefi birgün UFC'de Türk bayrağını dalgalandırmak.