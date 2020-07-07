Survivor’da 3 eleme adayı belli oldu! Survivor 2020 final programı açıklandı…

Survivor’da dün akşam haftanın 3. dokunulmazlık oyunu ve ardından da ada konseyi gerçekleşti. Konseyde 3’üncü eleme adayı belirlenirken Acun Ilıcalı’nın açıklamaları geceye damgasını vurdu. Survivor'da finale dair detayları dinleyen yarışmacılar büyük şaşkınlık yaşadı.

Survivor’da final adım adım geliyor ve heyecan artıyor. Finale bir adım daha yaklaşılan Survivor’da dün akşam haftanın 3. eleme adayı da belli oldu. 3. dokunulmazlık oyunu sonrasında 3. eleme adayının kim olduğu merak konusu oldu.

3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın son dokunulmazlık oyununu son haftaların formda ismi Sercan Yıldırım kazanmayı başardı. Kendisinin de eleme adayı olduğu konseyde bir eleme adayı belirleyecek olan Sercan Yıldırım, “Stratejik düşünerek ve üzülerek Yasin ismini söylüyorum” dedi. Böylece yarın yapılacak eleme konseyi öncesinde gitme adayları Sercan, Yasin ve Berkan oldu.

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'ın dün akşam yayınlanan yeni bölümünde haftanın 3. dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Yarışmacılar final dörtüsüne kalabilmek adına tüm gücünü kullandığı bu günlerde parkurlardaki mücadelelerin de seyir zevki artış gösteriyor. Bu akşamki dokunulmazlık oyununu eleme adaylarından biri olan Sercan Yıldırım kazandı ve 3. eleme adayını belirledi.

BÜYÜK FİNAL NE ZAMAN?

13 ve 14 Temmuz'da büyük final gerçekleştirilecek. İki gün sürecek final programında ilk gün yarışmadan geçmiş görüntüler paylaşılacak ve sürprizler yer alacak. 14 Temmuz'da Survivor 2020'nin şampiyonu belli olacak.

Final öncesinde son ikiye kalan yarışmacılar Acun Ilıcalı ile birlikte uçak seyahati ile İstanbul'daki büyük finale gelecek.

ACUN ILICALI FİNAL PROGRAMINI DUYURDU

Bu akşamki bölüm ardından finale bir adım daha yaklaşılan Survivor'da Acun Ilıcalı sürpriz gelişmeleri aktardı. Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final programının nasıl olacağını paylaşırken yarışmacıla ilgiyle takip etti. Ilıcalı final programında canlı yayınların olacağını açıklarken detayları şu şekilde paylaştı;

Salı günü yapılacak elemenin ardından çarşamba ve perşembe gününleri dokunulmazlık oyunları oynanacak. Perşembe akşamı bir eleme daha olacak ve 4 yarışmacı kalacak.

Cuma ve cumartesi oyunlar ve konsey canlı yayınlanacak. Cumartesi bir eleme daha olacak.

Pazar akşamı 3 yarışmacıyla ‘Yüzleşme Konseyi' düzenlenecek. Yüzleşme Konseyinde eski yarışmacılar bağlantı kurarak yarışmacılara sorular soracak ve oylama yapılacak.

SON ÖDÜL OYUNU YARIN

Survivor'da yarın son ödül oyunu oynanacak ve Survivor 2020'nin başlangıcında olduğu gibi oyun denizde gerçekleştirilecek. Ödül oyununda katamaranla alınacak yarışmacılar Dominik Cumhuriyeti'ndeki tanınmış bir otelde konaklayacak.