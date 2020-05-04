Survivor’da Acun Ilıcalı Aycan’a yeni haberi verdi! Survivor’da yarışmacıların yaptığı resimler 25 bin TL’den açık arttırmaya çıkıyor!

Survivor 2020'de bu gece dokunulmazlık oyunu ardından ada konseyi gerçekleştirildi. Ekranların izlenme rekorları kıran yarışma programı Survivor'da Acun Ilıcalı, ada konseyinde morali bozuk olan Aycan'a müjdeli haberleri verdi. Ilıcalı, voleybol maçı rövanşı ve yarışmacıların yaptığı resimler hakkında da açıklamalarda bulundu. İşte Survivor 2020'de bu akşam yaşananlar...

Haftanın her günün ekranlara gelen ve beğeniyle takip edilen Survivor 2020 yarışmasında heyecan devam ediyor. Bu akşam dokunulmazlık oyunun ikinci etabı yapıldı. Eleme adayının belirlendiği gecede Acun Ilıcalı, önemli açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, Aycan ile yeni haberleri paylaşırken, Ardahan’a yaptırım yapılacağı şakasında bulundu. Ilıcalı ayrıca Evrim ve Nisa ile olan voleybol maçı rövanşı hakkında da açıklamalar yaptı. İşte Survivor’da gecenin olayları…

SURVİVOR’DA BU GECE KİM ELEME ADAYI OLDU?

Survivor’da bu akşam dokunulmazlık oyununu Gönüllüler kazandı. Ünlüler için yapılan ada konseyinde bir isim daha eleme adayı olarak belirlendi. Bu isim yapılan oylama ile Mert oldu. Dünkü dokunulmazlık oyunu sonrasında ilk eleme adayı Berkan olmuştu.

ACUN MÜJDELİ HABERİ AYCAN İLE PAYLAŞTI!

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz haftalarda Aycan Yanaç’ın iletişim oyununda arkadaşı ile yaptığı şifreli konuşması sonrasında morali bozulan yarışmacıya sevindirici haberi verdi. Ilıcalı, ada konseyinde morali bozuk olan Aycan’a düşündüğünün tersi olduğu ve isterse iletişim ödülünde karşı tarafın da talebi olması durumunda iletişim kurdurabileceklerini söyledi. Bu açıklamalar sonrasında Aycan’ın yüzü gülmeye başladı.

EVRİM VE NİSA İLE VOLEYBOL MAÇI RÖVANŞI!

Acun Ilıcalı, 3-2 kazandıkları voleybol maçı sonrası bu gece ada konseyinde açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, sosyal medyada maçı yüzde 70 oranında Evrim ve Nisa’nın kazanacağı yönünde mesajlar olduğunu paylaştı. Ilıcalı, ayrıca maçı nasıl kazandıklarını bilmediğini, voleybol oynamayı bilmediğini ve sosyal medyadan gelen tepkiler sonrası rövanş maçının oynanabileceğini açıkladı. Evrim’in de talebi üzerine Acun Ilıcalı-İrem Kanan ikilisine karşı Evrim-Nisa ikilisi rövanş maçına çıkacak.

TABLO GELİRLERİ MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASINA!

Acun Ilıcalı’nın bu gece açıkladığı önemli konulardan biri de yarışmacıların yaptığı resimlerin satışı hakkında oldu. Acun Ilıcalı, ada konseyinde tanıttığı resimlerin açık arttırma yöntemi ile satılacağını duyurdu. Ilıcalı, Instagram hesabından da yaptığı paylaşımda, her bir tablonun açık arttırma başlangıç fiyatının 25 bin lira olduğunu ve gelirin Milli Dayanışma Kampanyası’na aktarılacağını duyurdu.