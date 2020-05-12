Survivor’da Acun Ilıcalı’yı üzüntüye boğan eleme: En beklemediğim ve üzüldüğüm veda oldu!

Survivor 2020'de haftanın ilk eleme adayları Mert ve Berkan olmuştu. Salı akşamı ünlüler ve gönüllüler takımlarından 4 yarışmacı daha elemeye kalacak. Survivor ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı'nın sözleri ise merak uyandırdı. Oldukça üzgün olduğu görülen Ilıcalı elenen isim için "En üzüldüğüm ve beklemediğim veda oldu" dedi.

Survivor 2020 yarışmasının Salı akşamı ekran gelecek olan 74. yeni bölümünde iletişim ödülü oyunu ve eleme konseyi heyecanı yaşanacak.

“BU SEZONUN EN BEKLENMEDİK VEDASI”

Survivor’da bu hafta dokunulmazlık oyunlarını kaybeden ünlüler ve gönüllülerden ilk eleme adayları Berkan ve Mert olmuştu. Yapılan sms oylaması sonuçlarına göre ise Salı akşamı yeni bölümde en yüksek oyu alan ünlüler ve gönüllülerden 2’şer yarışmacı 4 eleme adayı daha belirleyecek. Böylece 6 aday arasından en az oyu alan yarışmacı adaya veda edecek.

Survivor’un yeni bölüm fragmanında ise ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı’nın oldukça üzgün olması ve “Bu sezon Survivor’da benim için en beklenmedik veda oldu. Açık söyleyeyim belki de en üzüldüğüm veda diyebiliriz” sözleri izleyenleri meraklandırdı.

BASKET OYUNUNDA GERİLİM TIRMANIYOR

Ünlüler takımında Mert ile Ersin arasındaki gerilimin daha da büyüdüğü görülüyor. Mert'in ayrı bir baraka kurması, Ersin ile yan yana gelmek istememesi ünlüler nasıl etkileyecek merak ediliyor. Survivor'da haftanın iletişim oyunu için takımlar basket maçı yapacak. Survivor basket oyununda gerilim ise had safhaya çıkıyor.